Hepsiburada’da Premium Günleri başladı

Moda, ev ve bahçe gibi kategorilerde indirim tekliflerinin sunulacağı bu günlerden Premium üyeleri yararlanacak. Ramazan döneminde Servet Şekerleme ürünlerinde yüzde 35 indirim, 27-31 Mart’ta Patiswiss sepette yüzde 35 ve Altınmarka ürünlerinde yüzde 40 indirim imkânı tanınacak. Kütahya Porselen ve Schafer markalı ürünlerde ‘Mutfak Kaçmaz’, ‘Dekorasyonda Bahar Şenliği’ kampanyalarıyla Hepsiburada müşterileri sofralarını güzelleştirecek. 27-31 Mart’ta ‘Güzellik Günleri’ kampanyası kapsamında Garnier, Loreal Paris, Maybelline, The Body Shop, La Roche Posay, Vichy, CeraVe, Clinique ve pek çok markada indirimler sunulacak. Moda tutkunları için düzenlenen kampanyalarda alışverişseverler pek çok üründe cazip fırsatlar yakalayabilecek.

Bahçe kategorisinde yarın ‘Mutfak Kaçmaz’, 28-31 Mart’ta ‘Dekorasyonda Bahar Şenliği’, 30 Mart’ta Lava markalı ürünlerde net yüzde 10 indirim fırsatı sunulacak.