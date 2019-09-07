hepsiburada.com kazandırıyor

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, teknoloji markası Samsung’un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı. Samsung’un lansmanı yeni yapılan modelleri Samsung Galaxy Note10 veya Samsung Galaxy Note10 Plus’ı, 30 Eylül tarihine kadar Hepsiburada platformundaki Samsung Türkiye ve Hepsiburada mağazası satıcısından alanlar, 1 adet BMW otomobil kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında her ürün için 1 çekiliş hakkına sahip olunabilecek. 23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek çekilişin talihlisi, aracını herhangi bir vergi ödemesine gerek bulunmadan teslim alacak. Bir kullanıcının ancak 1 defa katılım hakkı bulunan kampanyada, kampanya dönemi süresince verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik veya iptal durumu olduğunda, katılım hakkı iptal edilecek.