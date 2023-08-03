Hepsiburada, yılın ilk 6 ayının alışveriş trendlerini açıkladı

Türkiye'nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Sitesi” Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayında platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, verilere göre, 2023'ün ilk 6 ayında, en çok temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev - yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

En çok alışveriş yapan şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. En çok alışveriş akşam 8 ile 10 arasında ve en çok mart ayında yapıldı.

Hepsiburada’da, teknoloji markalarının gözde ürünlerini çok özel fiyatlarla bulan kullanıcılar bilgisayar kategorisinde en çok mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayar, monitor, klavye ve hafıza kartları satın aldı.

Logitech markasının bilgisayar aksesuarları en çok tercih edilirken, Lenovo ve Asus markalı taşınabilir bilgisayarlar ise kullanıcıların tercihinde önemli rol aldı.

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Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise en çok BabySmart markasının akıllı çocuk takip saati kameralı, gizli dinleme özelliği ve sağladığı diğer avantajlarla ilk 6 ayın en çok satan ürünü oldu.

Hepsiburada ev- yaşam kategorisinde sunulan zengin seçenekler arasında yastıklar, nevresim takımları ve saklama ürünleri en çok satılan ürünler olarak öne çıktı. Varol markasının yeni nano teknolojiyle üretilen, otel yastığı rahatlığındaki yastıkları en çok tercih edilirken, Yataş’ın ve Karaca Home’un nevresim takımlarının yanı sıra Chakra markasının da havluları ve mumları yoğun ilgi gördü.

Hepsiburada’nın sunduğu küçük ev aletlerinde fritözler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 422 artışla en çok satan olurken, robot süpürgeler ve saç sakal düzeltme makineleri de müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerden oldu.

Philips markasının airfryerı listenin en başında yer alırken Xiaomi ve Roborock markalarının robot süpürgeleri de ilgi çekti.

En beğenilen teknoloji markalarının cep telefonları teknoloji tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği ürünlerden olmaya devam etti. Cep telefonu satışlarında Hepsiburada kullanıcılarının tercihi Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.

Hepsiburada’nın kozmetik kategorisinde cilt bakım ürünleri, parfümler, cilt yenileyici kremler ve makyaj malzemeleri müşteriler tarafından yoğun ilgi gören ürünler olarak ön plana çıktı.

Kullanıcıların yüz bakım ürünlerinde marka tercihinde ilk sırayı The Purest Solutions alırken, güneş koruma ürünlerinde La Roche-Posay markası ön plana çıktı. Makyaj malzemelerinde ise dünyaca ünlü Maybelline New York markasının dudak ürünleri ve maskaraları en çok satılan ürünlerden oldu.

Hepsiburada müşterileri yılın ilk altı ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgiyi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterdi. Sleepy markasının ıslak mendilleri ve bebek bezleri en çok tercih edilen olurken, tuvalet ve havlu kağıtlarında ise Solo markası öne çıktı.

Market kategorisinde ise Eti markasının bisküvi ve kekleri tercih edilirken Ülker markasının ise çikolata ve gofretleri kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerden oldu.

Hepsiburada platformunda farklı renk ve model alternatiflerinin yer aldığı giyim kategorisinde bebek bodyleri ve tişörtler en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Hepsiburada’da en sevilen ürünler DeFacto, U.S. Polo Assn ve Mavi markalarının tişörtleri olurken June markasının spor ürünleri de kullanıcıların en fazla tercih ettikleri arasında yerini aldı.

Spor tutkunları spor ve outdoor kategorisinde sevilen markalardan alışveriş yapmaya devam etti. Hepsiburada’da yılın ilk altı ayında hem spor hem de sokak modasının öncü markalarından Adidas, Puma ve Nike markalı ürünler tercih edilirken, Joystar ve Hummel markaları da spor tutkunlarından ilgi gördü.

Adidas, Puma ve Hummel markalarının günlük spor ayakkabıları ve yürüyüş ayakkabılarının yanı sıra Leipae markasının kramponları da en çok tercih edilenler arasında yer aldı.