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Gündem Hepsi suçüstü oldu! Atatürk’e hakaret edeni de böyle kapatıyor musunuz?
Gündem

Hepsi suçüstü oldu! Atatürk’e hakaret edeni de böyle kapatıyor musunuz?

‘Fondaş’ ve CHP yandaşı medya, Kadir Gecesi’nde haddini aşan Pegasus çalışanlarına ait fotoğraflarını mozaikleyerek aynı zihniyette olduklarını ortaya koydular. En ufak bir olayda bir Müslümanı suçladıklarında iftira attıklarında veya kendi kafalarında olmayan birini suçladıklarında fotoğraflarını çarşaf çarşaf veren sol medyanın kirli zihniyeti bir kez daha belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:32:00 -
Hepsi suçüstü oldu! Atatürk’e hakaret edeni de böyle kapatıyor musunuz?

Kadir Gecesi'nde Müslümanlar büyük bir coşkusuyla cami ve mescitlere akın etmiş ve eller dua için kaldırılmıştı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Müslümanlar günahlarının affı için ibadetlerine büyük bir özen gösterirken, Pegasus çalışanlarından dine saygısı olan herkesi çileden çıkaran bir paylaşım yapılmıştı. 

Alkollü masa skandal sözlerle paylaşılmıştı

Pegasus çalışanlarından oluşan bir grup insan, sosyal medya hesaplarından içkili bir masa paylaşarak "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadelerini kullanarak bir fotoğraf paylaşılmış ve kamuoyunda infiale neden olmuştu. 

Sol medyanın kirli iki yüzlü tutumu!

Atatürk’e hakaret edildiğinde ya da bir Müslümana iftira atıldığında çarşaf çarşaf fotoğraflarına yer veren CHP yandaşı solcu gazete ve internet haber siteleri, skandal paylaşımda bulunan Pegasus çalışanlarının görüntülerini mozaikleyerek haberleştirdi. 

İşte o sol medyanın yaptığı haberler:

 

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