Hepsi mi aynı olur! CHP'liler nasıl kafa yaşıyor?

Türk halkının çok partili sisteme geçildiği günden beri iktidar yüzü göstermediği, AK Parti'ye karşı da girdiği her seçimde ezici bir yenilgi alan CHP, yine seçim söyleminden vazgeçmiyor. Geçtiğimiz aylarda CHP'de büyük bir kriz olduğunu belirterek, her yerde oy kaybettiklerini itiraf eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabından komik bir paylaşımda bulundu.

"Demek ki bir sorun var"

Geçtiğimiz aylarda Milliyet gazetesine bir röportaj veren CHP'li Gürsel Tekin, dünyada 100 yılda bir görülen bir salgının yaşandığını ve bu salgından dolayı doğan kriz nedeniyle hükümetlerin zor durumda olduğunu, ancak buna rağmen Türkiye'de CHP'de oy artışı yaşanmadığını itiraf etmişti. "Her yerde kriz var ve muhalefetten oy artışı olmuyorsa demek ki bir sorun var." diyen CHP'li Tekin bugün başka bir söylemle yine ortaya çıktı.

"Cumhurbaşkanı istifa etsin seçime gidelim"

3 ay önce partisindeki krizi deşifre ederek oylarını arttıramadıklarını söyleyen CHP'li Tekin, sosyal medya hesabından komik bir çağrıda bulundu. Girdikleri her seçimde hüsrana uğramaya doymayan Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunarak, seçime gidilse kendilerinin kazanacağını söyledi. Pandemi dönemi dahil yapılan tüm anketlerde CHP'nin oylarının artmadığı tespit edilmişken, CHP'li Tekin'in bu sözleri neye dayanarak söylediği ise merak konusu oldu.