Hepimizin takdirini topladı: O bir kahraman

DEAŞ’ı bitirmeye and içti…

FETÖ/PDY’yi bitirmeye and içti..

PKK/YPG’yi bitirmeye and içti..

Mafya’yı bitirmeye and içti..

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Uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazımaya and içti..

..Ve tüm yasa dışı hareketleri bitirmek için hayatını ortaya koydu..

Onun adı Ali Yerlikaya…

Düğmesine bastığı operasyonlarla yüzlerce suç örgütünü çökertti. Göreve geldiği günden bu yana binlerce operasyona imza attı. Uyuşturucu tacirlerine, silah kaçakçılarına, terör örgütlerine ve mafya kırıntılarına adeta göz açtırmadı ve mensuplarını adalete teslim etti.

Gecesini gündüzüne katan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bu başarısı toplum nezdinde büyük takdir topladı ve topluyor..

Yerlikaya, başta PKK/YPG ve FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerine, uyuşturcu tacirlerine, silah kaçakçılarına ve yasa dışı mafya organlarına göreve gelidiği günden bu yana göz açtırmıyor.

Ali Yerlikaya, bu ülke topraklarında yasa dışı faaliyetlere son vermek için and içmiş durumda.

Nazar değmesin diyor ve Allah’tan (cc) bu başarısını daim kılmasını diliyoruz.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?



Ali Yerlikaya, 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği, 23 Mayıs 2010 - 09 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği, 17 Ağustos 2012 - 03 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği, 05 Mart 2015 - 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve 26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.

3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.