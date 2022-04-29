Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Meğer en sağlıklı besinmiş

Asya mutfağının en lezzetli besinlerinden biri olan kimchinin yüksek tansiyon hastalarına olan faydası bilim insanlarını şaşırttı. Normalde turşunun yüksek tansiyonu tetiklediğine yönelik yapılan açıklamaların aksi olan bu çalışmada kimchinin yüksek tansiyona iyi geldiği kanıtlandı.

İngiltere'nin önemli sağlık kuruluşu olan Ulusal Sağlık Servisi'nde yapılan araştırmalarda kimchinin içeridği maddelerin neden olduğu fermente kandaki basıncı dengeliyor.

Diğer turşu çeşitlerinin aksine kan basıncını dengeleyen Kore usulü kimchinin içeriğinde vücudun dostu olan faydalı bakteriler vardır. Bu bakterilerin bir benzerleri yoğurtta da bulunur.

Bilim insanları yaptıkları çalışmanın sonunda kimcihinin bu faydası sayesinde özellikle hipertansiyon yani yüksek tasniyon hastalarının tüketmesinde sakıncı olmadığını aksine faydalarının fazla olduğunu vurguladı.

Koru turşusu kimchinin faydaları

İçerdiği probiyotik maddeler sayesinde bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler. Flora dengesini koruyarak kabızlık ve ishalin önüne geçer. Uzmanlar acı bir besin olmasıan rağmen iltihaplı bağırsak sendromundan muzdarip olan hastaların kolaylıkla tüketebileceği bir besin olduğunu vurguladı.

Lahana içeren kimchi, bu sayede güçlü bir lif kaynağıdır. Liflerde mide ve bağırsakların olmazsa olmazıdır. Az miktarda tuzlanmış ve çeşitli baharatlarla fermente edilen kimchi, kandaki enfeksiyonu da azlatır.

Bu sayede de kalp ve damar hastalıklarının öneüne geçer. Kalp fonksiyonlarını yeniler. Birmingham Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada ise güçlü bir antibiyotik etkisi olduğundan yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin fayda oranını artırır.

Sinir hücrelerinin hızla yenilenmesini sağlar. Bu özelliği sayesinde ise ruhsal hastalıkların yaşanma riskini azaltığı tespit edilmiştir.