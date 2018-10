Hepatit A salgınına dikkat!

Hepatit A, hasta kişilerin dışkılarıyla kirlenmiş yiyecek, su ve dışkıyla kirlenmiş el değen yüzeylerden bulaştığını göz ününe alırsanız, kreşlerde yeterli temizliğini yapamayan miniklerin dokundukları herşeden arkadaşlarına bu hepatit virüslerini bulaştırabildiğini farkedersiniz.

Bu virüslerden, Hepatit A ve E esas olarak yiyecek ve içeceklerle bulaşmakta. Hastalığa karşı zayıf duyarlı bünyeye sahip kişilerde özellikle de çocuklarda salgın yapabilmekte.. Diğer B, C, D, G virüsleri ise kan yoluyla, kan, vücut sıvılarıyla bulaşmış materyalle ya da yakın temasla geçebiliyor.

“HALSİZLİK, İŞTAHSIZLIK, VE KUSMAYA DİKKAT”

Hastalık halk arasında sarılık olarak bilinmesine rağmen bütün hastalarda sarılık oluşmuyor.

Hastalığın belirtileri virüsün tipinden çok karaciğerde yaptığı hasara göre değişiklik gösteriyor. Bazı hastalarda ise hiç belirti ve bulgu olmayabilir. Bazı hastalarda ise halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, eklem ağrıları, kaşıntı, göz aklarında ve ciltte sararma, ateş, dışkı renginde açılma, idrar renginde koyulaşma gibi bulgular oluşabiliyor.

KREŞ ÇOCUKLARI

Hepatit A ülkemizde özellikle kreş dönemindeki çocuklarda sık görülüyor. Bu yaş grubunda hiç belirti vermemesi yüzünden çoğu defa hastalığın teşhisi konulmadan çocuk iyileşiyor. Gerçi hastalık kronikleşmez, karaciğerde kalıcı hasar bırakmaz, ama eve taşırsa erişkinlerde hastalık daha ağır seyreder.

E kronikleşmez

Hepatit E, Hepatit A'ya göre daha az görülür, kronikleşmez ve kalıcı karaciğer hasarı yapmaz. Özellikle gebelerde ağır seyreder ve ölümcül olabilir.

Korunmamak için, el yıkamaya özen gösterilmesi, tuvaletlerin, hastaların kullanımından sonra çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi, hasta çocukların iyileşene kadar okula gönderilmemesi, hastanın bardak, havlu vb. eşyalarının ayrılması gerekmekte...

Hepatit E'nin aşısı yoktur.

B ve C türü ölümcül

Hepatit B ve C ise kronikleşme eğiliminde olması ve kalıcı karaciğer hasarına yol açabilmesi sebebiyle önemlidir. Her iki hastalık, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşabilmektedir. Hepatit B'yle erişkin yaşta karşılaşan hastaların %95'i, 6 ay içerisinde iyileşmesine rağmen hastalıkla küçük yaşta karşılaşanların ise %90'dan fazlası kronikleşmektedir.



Hepatit C ise bütün hastaların yaklaşık yüzde 80'ninde kronikleşmektedir.

Dövme yaptıranlar uyanın!

Hastalığın bulaşma yollarına gelince: Enfekte kanla temas, manikür, pedikür malzemelerinin steril edilmeden kullanılması, toplu sünnet törenlerinde steriliteye ve hijyene dikkat edilmemesi, uyuşturucu ve ilaç enjeksiyonu esnasında mikroplu iğnelerin ortak kullanılması, steril edilmemiş malzemelerle yapılan diş tedavileri, dövme yaptırma sayılabilir. Ayrıca mikrobu taşıyan gebeden çocuğa bulaşma olabilmektedir.

Risk grubundakiler

Hepatitli hastaların büyük bölümünde hastalarda belirgin bir belirti olmadığı için hastalığın teşhisi ancak yapılacak kan testleriyle konulabilir.

Onun için ailesinde veya birlikte yaşadığı kişilerde hepatit olanların, dövme yaptıranlar, yetkisiz ve kontrolsüz yerlerde diş tedavisi yaptıranlar, diyaliz tedavisi görenler, uzun süre hapiste kalanlar, sağlık personelleri gibi risk grubunda olanların bir sağlık kuruluşunda tetkik yaptırmaları hem kendilerinin, hem de başkalarının sağlığı açısından önemli..