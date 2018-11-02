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Hepatit A korkusu: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hepatit A virüsü bulaşan 28 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

02 Kasım 2018 Cuma 15:21
Hepatit A korkusu: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muş Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlkokulu'nda rahatsızlanan öğrenciler Muş  Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada ve okulda yapılan tetkiklerde 28 öğrencide hepatit A virüsü  tespit edildi. Sağlık ekipleri köy okuluna giderek incelenmek üzere içme suyundan  numune aldı.

Muş Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Berivan Güner, okuldaki  incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu virüsün ağız ve dışkı  yoluyla bulaştığını söyledi.Bu hastalığın genellikle sosyoekonomik durumu kötü ülkelerde  görüldüğünü anlatan Güner, "Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha fazla artış  gösteriyor. Bulaşmasının önlenmesinde asıl konu hijyen, gıdaların temiz suyla  yıkanması, tuvalet alışkanlığı. Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok.  Geçirdikten sonra ömür boyu bağışıklık bırakan bir hastalık." dedi.

Güner, köyde çocukların ve ailelerinin hastalık nedeniyle tedirginlik  yaşadığını belirterek, "Tahlil yapmak için okuldan su aldık. İnşallah herkesin  yardımı ile bu sorun çözülecek." diye konuştu.Okulda inceleme yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aksu ise  hepatit A tespitinin kendilerine yazılı bildirilmesinin ardından hemen İl Sağlık  Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ifade etti.Sağlık Müdürlüğünün hemen okula ekip göndererek tüm sınıflarda sağlık  taraması yaptırdığını vurgulayan Aksu, "Hastanede yatan öğrencilerimiz var ama  durumlarının iyi olduğu haberini aldık. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü ile  çalışmalarımız devam edecek." dedi.  Sağlık ekipleri köydeki evlerde de sağlık taraması gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:21
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