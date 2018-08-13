Hep hainlerin yanında

Kirli bir kaset operasyonuyla CHP’nin başına geçtiği günden beri gayri milli bir tutum sergileyen Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde ABD ile yaşadığımız problemlerde de düşmandan yana tavır aldı. Milletten oy alabilmek için kırk yalan söyleyen Kılıçdaroğlu; ülkemizin bekasının esas alındığı saldırılarda, darbe girişimlerinde ve iç savaş provalarında hainleri savundu. Gezi eylemleri, Kobani olayları, hendek terörü, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok alçak saldırı da hainlerin tarafında yer aldı.

ABD’DEN YANA TAVIR ALDI

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin bekasını ilgilendiren milli meseleler de takındığı gayri milli tavır iyice kabak tadı vermeye başladı. ABD’nin, Türkiye’nin dünya siyasi arenasındaki yükselen etkinliğinden rahatsız olduğu için ekonomimizin temellerini hedef alan finans operasyonunda da kafirin ekmeğine yağ sürdü. Türkiye, 7’den 70’e bir ve beraber olarak ABD’nin salvolarına karşı direniş mesajları verirken; Kılıçdaroğlu’nun, Başkan Erdoğan’ı suçlaması zihniyetinin kirliliğini gözler önüne serdi. Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, 2013 yılında fitili ateşlenen ve milli iradeye karşı darbe girişimi olan Gezi eylemlerindeki çapulcuların en büyük destekçisi oldu. Türk ekonomisine maliyeti 157 milyar dolar olan bir kalkışmanın hamiliğini üstlenen Kılıçdaroğlu her fırsatta vandallardan övgüyle bahsetti.

HAİNLERE DESTEK ÇIKTI

FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpasında da Kılıçdaroğlu, haşhaşilerden yana tavır aldı. Erdoğan’ı ayak oyunları ile devirmek isteyen FETÖ’cülere Kılıçdaroğlu adeta hamilik yaptı. FETÖ’cü hainler tarafından kurgulandığı açık olan iftiraları diline pelesenk eden Kılıçdaroğlu, örgüt militanlarından aldığı sufleleri yüksek sesle tekrarladı. FETÖ’cü hainlere olan desteği MİT tır’ları ihanetinde de devam etti. Türkiye’yi uluslararası siyasi arenada zor durumda bırakmak için tezgahlanan kumpasın medya ayağı yöneticileri Can Dündar ve Enis Berberoğlu’na da destek verdi.

TERÖRİSTLERE “ARKADAŞLAR” DEDİ

Kılıçdaroğlu, PKK ve uzantılarına da destek vermekten geri durmadı. Bir iç savaş provası olan Kobani olaylarında hükümeti suçlayan bir dil kullanan Kılıçdaroğlu, PKK’nın Suriye kolu YPG’den de “topraklarını savunan gençler olarak” bahsetti. Hendek terörünü başlatan ve Kürt halkının yaşamını cehenneme çeviren teröristlerden de “Hendek kazan arkadaşlar” diye bahseden Kılıçdaroğlu, binlerce şehidimizin kemiklerini sızlattı. Kandil’de hazırlanmış izlenimi veren sözde “Barış bildirisi”ne imza atan akademisyenler de en büyük desteği Kılıçdaroğlu’ndan gördü.

FETÖ’CÜLERİ AKLADI

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamı FETÖ’cü alçaklar tarafından girişilen darbe teşebbüsünü de aklamaya çalıştı. 251 vatandaşımızı şehit olduğu ve binlerce insanımızın yaralandığı hain teşebbüse, “Kontrollü darbe” diyen Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala da imza atmış oldu. 251 vatandaşımızın şehit olduğu ve binlerce insanımızın yaralandığı darbe teşebbüsünü “kontrollü” olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, FETÖ’cüleri adeta akladı.

6 OKUN LİDERİ YİNE ZİLLETTEN YANA OLDU

ABD’nin ekonomimizi hedef alan saldırıları sonrası Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, “Türk Lirası, dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir… Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir… O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Bu ülkeye kim yatırıma gelir” diyen Kılıçdaroğlu, ABD’nin ekmeğine yağ sürdü.