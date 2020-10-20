Hep bir ağızdan Müslüman doktoru hedef aldılar! Kadınla tokalaşmadı diye hakkı elinden alındı

2002’den bu yana Almanya’da yaşayan 40 yaşındaki Lübnanlı doktor, 2012 yılında vatandaşlık için gerekli mercilere başvuru yaptı. Doktor, vatandaşlık için gerekli süreç başladıktan 3 yıl sonra, 2015 yılında vatandaşlık belgesini almak için gittiği devlet dairesinde kadın memurun elini sıkmadı.

Kadının elini sıkmayan Müslüman doktor, önce eşi kıskandığı için başka kadınlarla tokalaşmayacağını söyledi. Medya, doktorun selefi sempatizanı olduğu iddiasını ortaya atarak söz konusu adamı hedef gösterdi.

Kadın memurun elini sıkmayan Müslüman doktorun vatandaşlığı son anda reddedildi.

Başvurusu kabul edilmeyen doktor, 2016 yılında Stuttgart İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak ilgili mahkeme 7 Ocak 2019 tarihinde başvurusunu reddetti.

Baden-Württemberg İdare Mahkemesi de kararı onadı. (Karar No: Az. 12 S 629/19).

Doktora saldırdılar

Baden-Württemberg İdare Mahkemesi, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen el sıkışmanın önemli olduğunu belirtti ve tokalaşmanın Alman kültürünün temel parçası olduğunu savundu. Diğer taraftan kadınların yanı sıra artık erkeklerle de el sıkışmayan servis şefi pozisyonundaki Lübnanlı doktorun bu tutumunun pek de bir şey değiştirmeyeceği belirtildi. Aynı zamanda, kararın bildiriminden itibaren 1 ay içinde temyize gitme hakkı olduğu da kaydedildi.

Öte yandan Baden Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl mahkemenin kararına destek çıktı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Strobl, “Alman olmak isteyen herkes Alman devletine karşı dürüst olmalıdır. Bu, insanlara karşı saygılı olmayı da kapsar. Bu, vatandaşlığın temelini oluşturur. El sıkmayı reddedenler, değerlerimizi de reddederler” görüşünü savundu.

Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer da kararı “yerinde” olarak niteledi. Yeşiller Partili Palmer, “Kadınların ellerini köktendinci kültürel değerlerler açısından sıkmayanlar, Alman vatandaşı olamazlar” dedi.