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Gündem Hep aynı edebiyat... Tarkan'a Sedat Peker tarifesi!
Gündem

Hep aynı edebiyat... Tarkan'a Sedat Peker tarifesi!

Geçtiğimiz aylarda Sedat Peker video yüklediği zaman, "Kısa sürede milyonlar izledi, AK Parti bu kez gidici" edebiyatı yapan muhalifler, şimdi de Tarkan'ın klibinin izlenme sayısı üzerinden aynı söylemlerde bulunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 12:17:00 - 2022-02-19 13:32:09
Hep aynı edebiyat... Tarkan'a Sedat Peker tarifesi!

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz aylarda Sedat Peker’in yayınladığı videolar, muhaliflerin başlıca geçim kaynağı haline geldi. AK Parti iktidarına saldırmak için yeni bahane bulan CHP ve saz arkadaşları, Sedat Peker’in delilsiz sözlerine bel bağlayarak hükümete demediğini bırakmadı.

Ayrıca Sedat Peker’in videolarının izlenme sayısının fazla olmasını da bahane eden muhalif cephe, “AK Parti’nin sonunun geldiğini” ileri sürerek muhaliflerin sayısının arttığını ileri sürdü.

Tarkan için aynı edebiyat

Tutunacak dalları kalmayan CHP yandaşlarının son kozu da Tarkan’ın yayınladığı “Geççek” isimli klibin izlenme sayısı oldu.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde ekonomist Özgür Demirtaş, aylar önce Sedat Peker için açtıkları tarifeyi bu kez Tarkan’a uyguladı. Demirtaş, Tarkan’ın izlenme ve beğeni sayısının fazla olduğunu söyleyerek “Kıskananlar çatlasın” dedi.

Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde:

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Yorumlar

Abdullah tekin

ABD köpekleri her türlü saldırıyor
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Ali

Hadi akparti gitti diyelim 6 partili koalisyon ne yapacak?Ben söyleyeyim hiç bir şey düzelmeyecek! o bakanlik senin bu bakanlik benim tartışmaları oraya benim adamım buraya senin adamin girecek vsvsvs.Ben bunlari biliyorum ama hem millete hem akpartiye iyi bir ders lazim gitsin bakalim akparti görelim. ..
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