Hep aynı edebiyat... Tarkan'a Sedat Peker tarifesi!
Geçtiğimiz aylarda Sedat Peker video yüklediği zaman, "Kısa sürede milyonlar izledi, AK Parti bu kez gidici" edebiyatı yapan muhalifler, şimdi de Tarkan'ın klibinin izlenme sayısı üzerinden aynı söylemlerde bulunmaya başladı.
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Geçtiğimiz aylarda Sedat Peker’in yayınladığı videolar, muhaliflerin başlıca geçim kaynağı haline geldi. AK Parti iktidarına saldırmak için yeni bahane bulan CHP ve saz arkadaşları, Sedat Peker’in delilsiz sözlerine bel bağlayarak hükümete demediğini bırakmadı.
Ayrıca Sedat Peker’in videolarının izlenme sayısının fazla olmasını da bahane eden muhalif cephe, “AK Parti’nin sonunun geldiğini” ileri sürerek muhaliflerin sayısının arttığını ileri sürdü.
Tarkan için aynı edebiyat
Tutunacak dalları kalmayan CHP yandaşlarının son kozu da Tarkan’ın yayınladığı “Geççek” isimli klibin izlenme sayısı oldu.
CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde ekonomist Özgür Demirtaş, aylar önce Sedat Peker için açtıkları tarifeyi bu kez Tarkan’a uyguladı. Demirtaş, Tarkan’ın izlenme ve beğeni sayısının fazla olduğunu söyleyerek “Kıskananlar çatlasın” dedi.
Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde: