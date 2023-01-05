Hep aynı edebiyat! Hazine yardımı kesilen HDP'den laf salatası
Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici bloke konuldu. Milletin evlatları şehit edilirken kafasını kuma gömen HDP, "Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." edebiyatını yaptı.
Anayasa Mahkemesi, bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı.
AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi. Alınan karar sonrası HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli açıklama yaptı.
Buldan, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." edebiyatını yaptı.
Sezai Temelli ise, "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur. Talimatlı yargı olmayı içine sindirenler cübbelerine AKP rozetini artık rahatlıkla takabilirler…" şeklinde laf salatası yaptı.