  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hep aynı edebiyat! Hazine yardımı kesilen HDP'den laf salatası
Gündem

Hep aynı edebiyat! Hazine yardımı kesilen HDP'den laf salatası

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici bloke konuldu. Milletin evlatları şehit edilirken kafasını kuma gömen HDP, "Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." edebiyatını yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 18:11:00 - 2023-01-05 18:15:56
Hep aynı edebiyat! Hazine yardımı kesilen HDP'den laf salatası

Anayasa Mahkemesi, bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı.

AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi. Alınan karar sonrası HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli açıklama yaptı.

Buldan, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." edebiyatını yaptı.

Sezai Temelli ise, "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur. Talimatlı yargı olmayı içine sindirenler cübbelerine AKP rozetini artık rahatlıkla takabilirler…" şeklinde laf salatası yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23