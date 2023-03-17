Henüz sezon başında Galatasaray'a gelmişti ama! Bomba iddia...

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fenerbahçe ile girdiği yarış sonrasında Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen performansını yükselten ve taraftarların sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. İtalyan basını, sarı - kırmızılı formayla dikkat çeken savunma oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken sarı - kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aslan, adı Fenerbahçe ile anılan futbolcuyla anlaşmaya varmış ve 4 yıllık imza attırmıştı.

Sarı - kırmızılı formayla sezona kötü bir başlangıç yapsa da ilerleyen dönemlerde performansını gözle görülür ölçüde yükselten Abdülkerim Bardakcı, taraftarların takdirini toplamıştı.

İtalyan basını, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Serie A ekiplerinin devrede olduğunu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağını kaydetti.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'nın yanı sıra Udinese ve Torino'nun oyuncuyu izlediği kaydedildi.

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Atalanta'nın oyuncu için en ciddi talip olduğu kaydedilirken, 7 milyon euroluk bir bedell transferi bitireceği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Bardakcı, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.