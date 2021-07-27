Henüz ödemeyenler dikkat! 2 Ağustos’ta sona eriyor!

Yeni Akit Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda; “2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödeme süresi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için). Gelir Verginizi; www.gib.gov.tr’de “Hızlı Erişim” menülerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) uygulaması ile 02:00-23:45 saatleri arasında, GİB İnteraktif Vergi Dairesi Mobil uygulaması ile mobil telefonlar üzerinden 02:00-23:45 saatleri arasında, Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile, Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile: Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) PTT işyerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz” denildi.

İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat!

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği de mükelleflere yapılan bilgilendirmede yar aldı.