Dünya Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 31'e yükseldi
Dünya

Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 31'e yükseldi

Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalarda can kaybı 31'e yükseldi

Tayland ve Kamboçya arasında bir haftadır süren sınır çatışmalarında can kaybı 31'e (20'si Tayland, 11'i Kamboçya) ulaştı. Bölgeden 700 binden fazla kişi tahliye edildi. İki ülkenin başbakanları da geri adım atmayarak, toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını sürdüreceklerini açıkladı.

Tayland ve Kamboçya arasında 8 Aralık Pazartesi günü patlak veren ve yaklaşık bir haftadır süren sınır çatışmaları, can kaybı ve yaralı sayısını artırdı.

CAN KAYBI VE YARALI BİLANÇOSU

Çatışmaların son bilançosu, iki ülke tarafından yapılan açıklamalarla netleşti:

  • Tayland: Açıklanan resmi verilere göre, en az 16 asker ile 4 sivil hayatını kaybetti, 327 asker ise yaralandı.

  • Kamboçya: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 11 sivilin hayatını kaybettiği, 76 sivilin yaralandığı belirtildi. Kamboçya yönetimi, çatışmalarda ölen ya da yaralanan asker sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Çatışmaların ilçe ve köylere yayıldığı sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği düşünülmektedir.

İKİ ÜLKE LİDERİNDEN KARARLI MESAJLAR

Çatışmaların sonlandırılması yönündeki diplomatik girişimlere rağmen iki ülkenin liderleri de geri adım atmayacaklarını duyurdu.

  • Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul: Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yapılan görüşmelerin "ateşkes sağlandığı" yönündeki yorumlarını reddetti. Başbakan Anutin, Tayland'ın "toprak bütünlüğünü ve halkını koruma konusundaki kararlılığını her ne pahasına olursa olsun sürdüreceğini" ifade etti.

  • Kamboçya Başbakanı Hun Manet: Bugün yaptığı açıklamada, ordu ve vatandaşlara destek mesajı vererek, ülkenin komşu ülkeden gelen saldırılar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ve ulusal birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tayland ile tüm sınır geçişlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

ÇATIŞMALARIN ARKA PLANI VE TARİHÇESİ

Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilim, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmalarından kaynaklanmaktadır.

  • Gerilim, 28 Mayıs 2025'te tartışmalı Chong Bok bölgesinde Kamboçya askeri devriyesi sırasında Tayland tarafıyla yakın temasa geçmesiyle tırmanmış ve kısa bir çatışma çıkmıştı.

  • Temmuz ayında beş gün süren yoğun çatışmalarda yüzlerce kişi yaralanmış ve yüz binlerce sivil evlerinden edilmişti.

  • Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı bir zirveyle resmi olarak ateşkes sağlanmış, ancak Kasım ayında Tayland hükümeti, sınır hattında yaşanan mayın patlaması sonucu ateşkes anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.

  • Son olarak 8 Aralık'ta Tayland ordusu, Kamboçyalı birliklerin rastgele ateş açtığını belirterek, F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya'ya ait askeri hedeflere karşı operasyon düzenlediğini aktarmıştı.

