Hentbolda kura heyecanı

ANKARA (AA) - Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek erkek ve kadın hentbol takımlarının rakiplerinin bir kısmı 16 Temmuz Salı günü Avusturya'da belirlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) başkent Viyana'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 12.00'de başlayacak.

Erkekler EHF Kupası'nda Beşiktaş Aygaz ve CIP Travel Antalyaspor, Erkekler Challenge Kupası'nda Beykoz Belediyespor, Kadınlar EHF Kupası'nda Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Challenge Kupası'nda da Yenimahalle Belediyespor ile Ardeşen Gençlik, Türkiye'yi kupalarda temsil edecek ekipler.

Erkekler EHF Kupası'nda yer alacak Beşiktaş Aygaz ve CIP Travel Antalyaspor kupanın birinci turundan itibaren mücadele edecek. Türk takımları bu turda ilk maçlarını 31 Ağustos-1 Eylül, rövanşlarını ise 7-8 Eylül tarihlerinde yapacak.





- Kadınlar





Kadınlar EHF Kupası'nda Muratpaşa Belediyespor birinci turdan itibaren mücadele verecek. Antalya ekibi bu turda ilk maçını 7-8 Eylül, rövanşını ise 14-15 Eylül tarihlerinde oynayacak.



Kadınlar Challenge Kupası'ndaki ekiplerden Yenimahalle Belediyespor ise müsabakalara üçüncü turdan katılacak. Başkent ekibi ilk maçını 9-10 Kasım, rövanşını ise 16-17 Kasım tarihlerinde oynayacak.





- Ardeşen Gençlik ile Beykoz Belediyespor'un rakipleri sonra belirlenecek





Kadınlar Challenge Kupası'ndaki diğer Türk takımı Ardeşen Gençlik dördüncü turda kupaya dahil olacak.

Rize ekibinin rakibi 19 Kasım'da çekilecek kura ile belli olacak.

Beykoz Belediyesi ise üçüncü turdan itibaren Erkekler EHF Kupası'nda sahaya çıkacak.

Türk ekibinin rakibi 15 Ekim'deki kura çekimiyle belirlenecek. Beykoz Belediyespor bu turda ilk maçını 16-17 Kasım, rövanşını ise 23-24 Kasım'da oynayacak.





