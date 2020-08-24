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Spor Hentbolda 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu
Spor

Hentbolda 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:16:28 -
Hentbolda 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu

ANKARA (AA) - Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun ofisinde on-line gerçekleşen fikstür çekiminde kadınlar ve erkeklerde Süper Lig ile 1. Lig'de maç programı belli oldu. Süper Lig'de ilk hafta maçları 26-27 Eylül'de oynanacak.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda da grup kuraları çekildi.


- Kadınlar Süper Lig


Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor

Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor

Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma

Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor

Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor-Yenimahalle Belediyespor

- Erkekler Süper Lig


Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor

MYK Hentbol-Spor Toto

Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beşiktaş Aygaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor-Göztepe

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Köyceğiz Belediyespor

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor-Güneysuspor



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