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Hentbol: Toplu sonuç

- Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3 maç oynandı

09 Aralık 2018 Pazar 18:29
Hentbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta 2, Kadınlar Süper Lig'de ise 10. hafta 3 maçla tamamlandı.

Liglerde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:


- Erkekler Süper Lig

Antalyaspor-Karşıyaka Belediyespor: 41-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-31


- Kadınlar Süper Lig

Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32

Kastamonu Belediyespor-Samsun Gençlik: 45-13

Ardeşen Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 26-26


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:29
  1. Erkekler Süper Lig
  2. HENTBOL
  3. Kadınlar Süper Lig

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