Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3 maç oynandı09 Aralık 2018 Pazar 18:29
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta 2, Kadınlar Süper Lig'de ise 10. hafta 3 maçla tamamlandı.
Liglerde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Antalyaspor-Karşıyaka Belediyespor: 41-26
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-31
- Kadınlar Süper Lig
Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32
Kastamonu Belediyespor-Samsun Gençlik: 45-13
Ardeşen Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 26-26
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