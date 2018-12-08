Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma yapıldı- Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç oynandı08 Aralık 2018 Cumartesi 20:53
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında ise 2 maç yapıldı.
Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig:
Ahi Evran Üniversitesi-Beykoz Belediyespor: 30-42
Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor: 22-25
Göztepe-1955 Batman Belediyespor: 31-34
SELKA Eskişehir Hentbol-Beşiktaş Mogaz: 26-29
Kadınlar Süper Lig:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-26
Osmangazi Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 29-35
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