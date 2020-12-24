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Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor
Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:44:00 -
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 15 takımın mücadele edeceği eleme turu müsabakaları, 25-27 Aralık tarihlerinde 4 ayrı merkezde gerçekleştirilecek.

Kupada, A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma, EGO Spor yer alıyor. B Grubu'nda ise Yalıkavak, Adasokağı Spor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi mücadele edecek.

C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Sivas Belediyespor ile Mudanya Belediyespor karşılaşacak. D Grubu'nda da Aksaray Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

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