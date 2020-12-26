Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Gruplarda 2. gün müsabakaları tamamlanırken, 6 takım çeyrek finale yükselmeyi garantiledi
ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. gün maçları yapıldı.
Kupada grup maçlarına Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da devam edildi.
A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, B Grubu'nda Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor, yarın oynanacak son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda bugün yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Ankara):
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-EGO Spor: 28-43
Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor: 37-34
B Grubu (Adana):
Adasokağı Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-32
Anadolu Üniversitesi-Yalıkavak: 23-40
C Grubu (Bursa):
Mudanya Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 25-31
Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 16-40
D Grubu (Aksaray):
Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 28-28