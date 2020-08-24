  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek Konyaaltı Belediyesi, hazırlıklarına başladı
Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek Konyaaltı Belediyesi, hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:18:51 -
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek Konyaaltı Belediyesi, hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin yeni sezonunda, ligden çekilen Pazarspor'un yerine mücadele edecek Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi Takımı, hazırlıklarına başladı.

Kısa bir süre önce kurulan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Birol Ünsal, yaptığı açıklamada, Pazarspor'un, Süper Lig'deki hakkını devredeceğini öğrendiklerini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Girişimlerinin sonuç verdiğini belirten Ünsal, "Kurulan takımımız Süper Lig düzeyinde mücadele edecek. Pazarspor'a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturma çabası içindeyiz. Takımımızı birkaç oyuncu takviyesiyle güçlendirdik ve antrenmanlarımıza başladık." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı