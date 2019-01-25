Hentbol: Haftanın programı - Erkekler Süper Lig'de ikinci yarı, 13. hafta müsabakalarıyla başlayacak- Kadınlar Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası, 4 karşılaşmayla tamamlanacak



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı, 13. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de ise ikinci yarının ilk haftası, 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de 13, Kadınlar Süper Lig'de ise 12. haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

27 Ocak Pazar: 15.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen) 15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF) 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Celal Atik) 17.00 MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor (THF) 18.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın: 13.00 Samsun Gençlik-Aksaray Belediyespor (Yaşar Doğu) 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Celal Atik) 16.30 Yalıkavakspor-Osmangazi Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya) 17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (THF)

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