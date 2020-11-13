Hentbol: Haftanın programı
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. ve Erkekler Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
- Kadınlar Süper Lig
15 Kasım Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)
13.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)
16 Kasım Pazartesi:
14.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele İlçe)
Bu arada 18 Kasım Çarşamba günü 5. haftadan ertelenen Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşılaşmaları oynanacak.
- Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlik (Üçevler)
Yarın:
14.00 Antalyaspor-Göztepespor (Antalya Spor Salonu)
15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Beşiktaş Aygaz-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)
15 Kasım Pazar:
15.00 Spor Toto-Güneysu (THF)