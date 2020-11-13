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Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:22:58 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. ve Erkekler Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.


- Kadınlar Süper Lig

15 Kasım Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)

16 Kasım Pazartesi:

14.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele İlçe)

Bu arada 18 Kasım Çarşamba günü 5. haftadan ertelenen Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşılaşmaları oynanacak.


- Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlik (Üçevler)

Yarın:

14.00 Antalyaspor-Göztepespor (Antalya Spor Salonu)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)

15 Kasım Pazar:

15.00 Spor Toto-Güneysu (THF)

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