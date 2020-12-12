  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Spor

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Spor Toto: 27 - CSM Bükreş: 33

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:38:57 -
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

ANKARA (AA) - Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçında Spor Toto, sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'e 33-27 yenildi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 18-14 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Romanya temsilcisi, sahadan 33-27 galip ayrılarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık Pazar günü Romanya'nın başkenti Bükreş'de oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?
Gündem

Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?

Gazeteci Fatih Uğurlu İnönü'nün eşi ile Atatürk arasında yaşanan bir tartışmanın nedenini anlattı.

Emniyet vatandaşları uyardı! Sakın açmayın...
Aktüel

Emniyet vatandaşları uyardı! Sakın açmayın...

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ve telefon üzerinden 'pandemi yardımı' adı altında gerçekleştirilen dola..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay