Henkel’den inovasyona yatırım

Şirket, 130 milyon Euro yatırımla Düsseldorf’ta yeni global inovasyon merkezini açtı. 2021’de başarılı grafik ortaya koyan Henkel, seneyi 20.1 milyar Euro organik satış, 2.7 milyar Euro faaliyet kârıyla tamamladı.

Önemli karar

CEO Carsten Knobel, amaca yönelik büyüme gündemlerini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirtti. Knobel, şunları ifade etti: Ocak ayı sonunda, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care iş birimlerimizi ‘Henkel Tüketici Markaları’ altında birleştireceğimizi duyurduk. Böylece yaklaşık 10 milyar Euro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform oluşturuyoruz. Bu, bize daha yüksek bir büyüme ve kâr marjı profili hedefi doğrultusunda portföyümüzü istikrarlı bir şekilde optimize etmek için daha geniş bir temel sağlıyor.”