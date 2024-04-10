Heniyye'nin çocuklarıyla torunlarının bayram ziyaretinde hedef alındığı açıklandı!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 3 torunu Gazze'deki saldırıda şehit oldu.
Siyonistlerin Heniyye'nin ailesini Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirirken şehit ettkikleri öğrenildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı'nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.
Heniyye'nin çocuklarıyla torunları bu araçta şehit oldu:
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