Heniyye suikastının ardından, Türkiye'ye dikkat çeken "İran" uyarısı! Eyvah ki ne eyvah

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, yeni dünya düzenine geçiş için büyük bir savaşa ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Babaoğlu, Anglosakson hegemonyasının yaygın sıcak çatışmaları tercih edeceğini ifade etti. Türkiye'nin de bu çatışma alanlarından biri olmasının istendiğini vurgulayan Babaoğlu, özellikle Yunanistan ve İran'la yaşanabilecek gerilimlere dikkat çekti. Babaoğlu, şunları kaydetti:

“Yeni bir dünya düzenine geçmek için...

Tarihle sabittir; daima büyük bir savaşa ihtiyaç duyulur.

Şimdi de o kavşaktayız.

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Neoliberal enkazı kaldırıp yeni bir sisteme geçilecek, kaçış yok.

Ancak görünen o ki...

Anglosakson hegemonyası bu kez yeryüzüne yayılmış çok sayıdaki sıcak çatışmanın atmosferini tercih edecek.

***

Lafımı dolandırmadan söyleyeceğim...

Bu sıcak çatışma alanlarından biri Türkiye olsun isteniyor.

Hatırlayın, Yunanistan'la aramızın çok gerildiği bir anda Ankara'nın hamlesi ortamı yumuşatmıştı.

Lakin Adalar Denizi'nin önümüzdeki sonbaharda yeniden ısıtılacağı belli oluyor, hele bir turistik balayı sonlansın, anlayacağız.

Esas tehdit ise Doğu'dan yaklaşıyor.

Batı'nın hesaplarından birinin de yaklaşık 380 yıldır aynı sınırı koruduğumuz İran'la bizi çatıştırmak olduğunu unutmayalım.

***

Kuzeyimizde bir savaş var, malum.

Bazı safların artık bitme aşamasına geldiğini iddia ettikleri bir savaş...

Onlar her şey 2022'de başladı sanıyor ki, çok yanlış.

Oysa tohumlar 1945'te atılmıştı.

Her yerde tasfiye edilen Nazizm neden Ukrayna şehirlerinde yeraltında beslenmeye devam edildi sanıyorsunuz?

Batı büyük operasyonunu yaptı ve 2014'te Kiev'de gelecek projesini sahneye koydu: "Rusya karşıtı Rusya." Bunun için Ukrayna bir intihar öznesi olarak seçildi.

Öyle kolay kolay bitmez bu savaş...

***

İnelim güneye...

Siz aklınızı 7 Ekim'e takabilirsiniz.

Fakat ben sizi 9 ay öncesine götüreyim...

Netanyahu Ocak 2023'te kendi meclisinde şöyle demişti: "Yahudi halkının, İsrail topraklarının tüm bölgeleri üzerinde münhasır ve tartışılmaz bir hakkı vardır. Hükümetimiz her yerde yeni yerleşimleri geliştirecektir."

Bu sözlerin militer tercümesi açıktır: "Sınırlarımızın her yerinde savaş olacak."

Şimdi ikinci aşamadalar...

Savaşı sınırları dışına çıkarmanın eylemlerini yapıyor ve bölgesel savaş için tetiği çekiyorlar.

***

Yerim yetmiyor...

İleride diğer muhtemel savaşlar üzerine yazacağım.

Şunu vurgulayayım sadece...

Hayır, Çin-ABD çatışması medyatik bir rüzgârdır!

Çin muhtemelen Hindistan'la ya da Rusya'yla çatıştırılacaktır.”