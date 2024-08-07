Heniyye suikastında Mossad şerefsizliği! İran detayı dikkat çekti

Eski İsrailli asker ve Gazeteci Elon Perry, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Dünya'nın en eski Yahudi gazetesi olarak bilinen The Jewish Chronicle'de bir makale kaleme alan Perry, Heniyye'nin şehit edilmesinde terörist İsrail'in sorumlu olduğunu yazdı.

Perry, "Heniyye'nin yatağının altına yerleştirilen patlayıcının, Mossad tarafından Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminden devşirilen iki İranlı tarafından yerleştirildiğini ortaya çıkarmıştır ki, bu kişiler tam da binanın ve misafirlerinin güvenliğini sağlaması gereken kişilerdir. İranlılar bunu suikasttan sonra, suikast günü güvenlik kamerası görüntülerinde muhafızların koridorda gizlice Haniye'nin kalmayı planladığı odaya doğru ilerledikleri, kapıyı anahtarla açtıkları ve odaya girdikleri görüldüğünde fark ettiler" dedi.

Perry, "Üç dakika sonra korumalar (her birine altı haneli bir meblağ ve derhal bir kuzey Avrupa ülkesine yerleşme teklif edilmişti) sakin bir şekilde odadan çıkarken, merdivenlerden binanın ana girişine doğru inerken, oradan ayrılırken ve ardından siyah bir arabaya binerken kameraya yakalandı. Otopark kontrol noktasındaki güvenlik görevlisi onları tanıdı ve herhangi bir soru sormadan kapıyı açtı. Bir saat sonra Mossad tarafından İran'dan kaçırıldılar" diye ekledi.

"Sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için, sadece Heniyye'nin odasını hedef alan ve hassaslığıyla bilinen bir bomba kullanıldığını" öne süren Perry, sonuç olarak binanın sadece belirli bir bölgesinin hasar gördüğünü kaydetti.

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"İsrail'in son 20 yıldır İran'ın nükleer silah geliştirme çabaları hakkında istihbarat topladığını" belirten Perry, bu istihbarat çalışmalarının Heniyye suikastında iki Devrim Muhafızları personelinin kullanılmasıyla başarılı olduğunu söyledi.

"MOSSAD SUİKAST İÇİN UYGUN BİR FIRSAT ARADI"

Perry, şöyle devam etti:

"Heniyye'ye suikast düzenleme kararının ardından Mossad saldırı için uygun bir fırsat aramaya başladı. Bu fırsat Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için Tahran'a davet edilmesiyle ortaya çıktı. Mossad, istihbarat birimi 8200'ün (IDF'nin gizli operasyonlardan sorumlu birimi) yardımıyla, açılış törenini düzenleyenler ile davetliler arasındaki telefon görüşmelerini dinledi. Ardından Mossad, Heniyye'yi Tahran ziyaretleri sırasında genellikle kaldığı konuk evinde ortadan kaldırmak için planı uygulamaya başladı. Mossad daha sonra operasyonel lojistiği sağlamak, her cadde ve sokağın haritasını çıkarmak, potansiyel kaçış yollarını belirlemek ve binanın güvenlik önlemlerini kontrol etmek üzere kendi ajanlarını düzenli olarak bölgeyi ziyaret etmeleri için gönderdi. Ancak ajanlar bölgeye vardıklarında zorluklarla karşılaştılar. Konuk evi bir tepenin üzerindeydi ve yüksek ağaçlardan oluşan bir ormanla çevriliydi, bu da binayı net bir şekilde gözlemlemeyi çok zorlaştırıyordu. Ancak İsrail doğaçlaması ve yaratıcılığı devreye girdi. Beş ajan yeşil giysiler giyerek binaya en yakın ağaçlara tırmandı ve ağaçların yeşil rengiyle kamufle oldu. Artık görüş onlar için açıktı."

Suikastın ardından İranlı güvenlik yetkilileri, binanın misafirhane yerleşkesine baskın düzenleyerek 28 üst düzey askeri yetkiliyi ve orada bulunan karargâh personelini tutukladığını yazan Perry, "İletişimlerini araştırmak için tüm elektronik cihazlarına el konuldu. İranlı ajanlar tüm tesisi santim santim taradı ve güvenlik kameralarını kare kare inceledi. İşin içinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının olduğunu öğrendiklerinde öfkelenmeleri şaşırtıcı değildi" ifadelerini kullandı.