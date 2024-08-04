Heniyye gerçekten de Türk müydü? Soyu nereye dayanıyor?

"Heniyye bir röportajında kökenleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Osmanlı torunu olduğunu ve atalarının yiğidin harman olduğu Yozgat ilinden Filistin’e göç ettiğinden bahsetmiş.

Bu bilgiyi doğrulamak için bazı röportajlarını izledim ama böyle bir açıklamasını görmedim. Fırsat buldukça tüm röportajlarını izlemeye devam edeceğim.

Kökenlerinin Türk olduğu ile ilgili bir belgeye, bilgiye rastlarsam sizlerle paylaşacağım.

Aslında Türk olmasına gerek yok. Mü’min ve muvahhid olması da yeterli. Her şeyden önce o bir insandı ve iyi bir Müslümandı. İzlediğim röportajlarından edindiğim izlenim bu"

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HANİYE AİLESİ NEREYE DAYANIYOR

Öte yandan Doğru Haber'den Suat Yaşasın ise İsmail Haniye'nin ailesinin kökenine dair, "Heniyye Ailesi nereye dayanıyor" başlıklı bir yazı yazdı. Yaşasın yazısında konuyu şu ifadelerle ele aldı:

"Başka bir husus da.. Merhum'un (İsmail Haniye).. Mensup olduğu aile.. Daha doğrusu.. Soyadının da dayandığı.. Heniyye ailesi.. Meğer.. O meşhur 'Heniyye'.. Tarihe damga vurmuş.. Büyük Mücahid.. Kudüs Fatihi.. Salahaddin Eyyubî'nin torunlarından imiş..

Salahaddin'in torunu olan Eyyub'un.. Oğlu Turanşah'ın.. Muhammed ismindeki oğlunun.. Kızı imiş o muhtereme hanımefendi Heniyye! Büyük dedesinin..

Yüce Kudüs davasını.. Hakkıyla taşıdığı için.. Sonraki nesillerinin.. İsmini iftiharla taşıdığı 'Heniyye'.. Demek ki.. Ta asırlar öncesinden.. Kutsal sancağı taşımış da.. Şimdi.. En son.. Torunlarından.. İsmail'e kadar ulaştırmış..!"

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