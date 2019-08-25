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Hendek’te kadın cinayetlerine sessiz protesto

Hendek Belediyesi tarafından kadın cinayetleri ve şiddetin her türlüsünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:27
Hendek’te kadın cinayetlerine sessiz protesto

Hendek Belediyesi tarafından kadın cinayetleri ve şiddetin her türlüsünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.


Yürüyüşe Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, HİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Çağrı Güngör, BBP İlçe Başkanı Engin Yapıcı, BBP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, CHP Kadın Kolları Başkanı Nevin Kuru Şeşen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hendek Belediyesi ve BBP Hendek Kadın Kolları işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş Üniversite Caddesi’nde bulunan Hendek Saat Kule’nin önünden başlayarak alkış ve sloganlarla Hendek Belediyesi önüne kadar devam etti.



Sessiz kalmıyoruz, kabul etmiyoruz.


Basın açıklamasına cinayete kurban giden kadınları rahmetle anarak başlayan BBP Hendek Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, “Bugün burada bu saatte Hendek’te yan yana gelmişsek, dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için zor tutuyorsak kendimizi; bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığıdır. Kırıkkale’de çocuğunun yanında vahşice öldürülen Emine Bulut başta olmak üzere tüm kadın cinayetlerini ve şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyor, Kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik şiddet ve istismara karşı toplumsal sorumluluğumuzu unutmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” diye konuştu.



CHP Kadın Kolları’ndan destek


Son sözleri “ölmek istemiyorum” olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için bir araya geldiklerini söyleyen CHP Hendek Kadın Kolları Başkanı Nevin Kuru Şeşen ise, “Her türlü şiddete maruz kalan kadına yönelik sosyal ve politik sorumluluğumuzun farkında olarak, bu vahşete ve potansiyel vahşetlere karşı mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bir daha bu vahşetlerin yaşanmaması için, elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Siyaset üstü olarak algılanması gerektiğini düşündüğümüz bu konuda bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve devletin ilgili kurumlarını, ortak ve uzun vadeli bir programın hazırlanması için davet ediyoruz” diyerek Babaoğlu’na duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.



Şiddet, insanlık onurumuzu yaralıyor


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’da konuşmasında kadına yönelik şiddetin insanlık onurunu zedelediğini söyledi. Babaoğlu, “Bir kaç gündür büyük bir üzüntü içinde, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Biliyorsunuz Kırıkkale’de Emine Bulut isimli bir anne evladının yanında eski eşi tarafından vahşice katledildi. ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykıran o anne ve ‘Anne lütfen ölme’ diyen o evladımızın çığlıkları kulaklarımızdan gitmiyor. Bugün bizleri burada bir araya getiren, ‘Sessiz kalamayız’ dedirten yüreğimizi, içimizi, kor kor yakan gelişmelerdir. Kadına yönelik şiddet çağımızın bir utanç kaynağı olarak insanlık onurumuzu yaralıyor” şeklinde konuştu.



İnsana, canlıya şiddet vahşettir


Başkan Babaoğlu, “Şiddetin kadını, erkeği, çocuğu olmaz, olamaz. İnsana, canlıya şiddet vahşettir. Kadın yaşatan, yaşamı anlamlı kılan canlıdır. Can’a şiddet, canı yok saymaktır. Kadınlarımızın, çocuklarımızın kısaca tüm canlıların şiddete maruz kalmadan güven içinde yaşadığı bir ülke oluşturmak için çalışmalıyız. Hep birlikte ve hiç vakit kaybetmeden. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Kınıyorum. Emine Mutlu başta olmak üzere cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum.İçinde yaşadığımız toplumun bütün bireylerine ve aileye zarar veren kadına yönelik şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması ve şiddetten arınmış bir dünya diliyorum. Kadın cinayetleri başta olmak üzere, kadına, erkeğe ve tüm canlılara her türlü şiddetin son bulması en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.



Ölen kadınlar için dua edildi


İnsanların çevresine karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden Babaoğlu, “Lütfen çevrenizde gördüğünüz her türlü şiddet olaylarını emniyete bildirin. Bu ayıp değil, toplumsal bir görevdir. Çevremizde olan bir şiddet olayını izlemek, görmezden gelmek yerine insani görevlerimizi yerine getirmek artık hayati önem taşıyor.Emniyetimizde bu konuda çok hassas, gerekeni anında yapıyor” dedi.


Konuşmaların ardından eyleme katılan kadınlar duygularını paylaştı. Tören sonunda terör operasyonlarından şehit düşen askerlerimiz, polisimiz ve cinayete kurban giden tüm kadınlar için dualar okundu. Yürüyüşe katılanlara siyah kurdela dağıtılırken, kadınlardan bazıları şiddete dikkat çekmek için yüzlerini boyayarak ve sargılarla yürüyüşe katıldılar.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 17:27
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