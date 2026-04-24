Hendek'te gürültücü motosikletlilere dev darbe! 180 bin lira ceza yağdı!
Sakarya’nın Hendek ilçesinde huzur ve sükuneti bozarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik emniyet güçleri tarafından amansız bir takip başlatıldı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu iki motosikletliye 180 bin lira cezai işlem uygulandı.
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine sebep olan motosikletler tek tek tespit edildi. Denetimlerde yakalanan 2 motosiklet otoparka çekilirken, sürücülerine toplamda 180 bin lira idari para cezası uygulandı.