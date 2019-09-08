Hendek’e yeni itfaiye binası geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek’te inşa edilecek yeni itfaiye binası için projenin hazır olduğunu ve 27 Eylül Cuma günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek’te inşa edilecek yeni İtfaiye Teşkilatının projesinin hazırlandığını ve 27 Eylül Cuma günü yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Hendek’te modern bir itfaiye teşkilatı için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, ihalenin ardından derhal çalışmaları başlatacaklarını ve kısa süre içerisinde projeyi tamamlayacaklarını ifade etti. Hendek Başpınar Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek proje ile bölgede yaşanan olumsuzluklara anında müdahalede bulunulabilecek.

8 araç kapasiteli

Hendek ilçesinde hayata geçirilecek projeye ilişkin detaylara da açıklamalarında yer veren Başkan Ekrem Yüce, “Hendek ilçemizin Başpınar Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerinde projemizi hayata geçireceğiz. Projemizin içerisinde 8 itfaiye aracı kapasiteye sahip bir garaj bulunacak. İdari odaları, spor odası, eğitim salonu, yatakhaneleri ve diğer tüm gereklilikleriyle modern bir itfaiye hizmet binasını ilçemizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Olası afetlere anında müdahale

Olası felaketlere anında müdahalede bulunabilmek adına ilçelerde de teşkilatlanmanın önemine değinen Başkan Ekrem Yüce, “İtfaiye teşkilatımızı günümüz şartlarına uygun bir şekilde değişim ve dönüşüme tabi tutuyoruz. İlçelerimiz arasındaki mesafeyi de göz önünde bulundurarak olası yangınlarda hızlı ve etkin bir müdahale için ilçelerimizde de teşkilatlanmaya önem veriyoruz. Çok şükür Hendek için de projemizi hazırladık ve artık yapımı için ihaleye çıkıyoruz. Modern itfaiye hizmetlerimizle yaşanabilecek olumsuzlukları en iyi şekilde önleyeceğiz” diye konuştu.