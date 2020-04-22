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Yerel

Hemşirenin kazdığı mezar polisi alarma geçirdi! Bomba imha ekipleri bile geldi

Adana’da ölen kedisini bebek kıyafetiyle mezar kazıp gömen hemşire, polisleri harekete geçirdi. Polis ekiplerinin ardından her ihtimale karşı bomba imha ekipleri de olay yerine gelirken, işin aslı, bir vatandaşın açılan mezarın kedi mezarı olduğunu söylemesiyle anlaşıldı.

2020-04-22 10:45:00 -
Hemşirenin kazdığı mezar polisi alarma geçirdi! Bomba imha ekipleri bile geldi

Adana’da bir hemşire, ölen kedisini ormanlık alana bebek gibi gömünce, olayı gören iki kişinin ihbarıyla polis alarma geçti.

Görgü tanıkları olay yerine vardı

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde oturan iki kişi, bir kadının elinde kazma ve kürekle gelerek ormanlık alana bir şey gömdüğünü gördü. Uzak olduğu için ne gömdüğünü tam göremeyen şahıslar, hemen polisi aradı. Bu arada kadın, olay yerinden ayrıldı. Kadının ayrılmasından sonra olay yerine ulaşan iki kişi, bebek mezarı büyüklüğünde bir mezar olduğunu ve üzerine de bebek kıyafeti konulduğunu gördü.

Kediyi mezara yeniden gömdüler

Bir süre sonra da olay yerine polis geldi. Polis de mezar şeklindeki yeri görünce bebek gömülmesi ihtimaline karşılık olay yeri ekiplerine haber verildi. Herhangi bir ihtimale karşı olay yerine bomba ekipleri de geldi. Bu arada bir vatandaş gelerek mezarın bir kedi mezarı olduğunu, az önce bir hemşirenin ağlayarak gömdüğünü söyledi. Olay yeri ekipleri de mezarı açıp baktıklarında kedi ölüsü olduğunu gördü. Polis kediyi mezara yeniden gömüp olay yerinden ayrıldı.

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Yorumlar

mantığa bak!

Kedi ölüsünü, bebek kıyafeti ile gömen birinin; ruh sağlığı incelenmeli, sorun var ise görevden uzaklaştırılmalıdır.
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Sana ne? Nasıl isterse öyle gömer.
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