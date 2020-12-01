Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı alımlarına ilişkin tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. Peki hemşirelik mezunları olmayanlar hemşirelik tercih yapabilir mi? Hemşire alımı için hangi mezunlar hemşireliği tercih edebilecek?

Hemşirelik mezunları olmayanlar hemşirelik tercih yapabilir mi?

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - EbelikHemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik, Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olanlar Sağlık Bakanlığı hemşirelik tercihinde bulunabilirler.

2020 ortaöğretim sınavına girenler Sağlık Bakanlığı alım başvurusunda bulunur mu?

2020 KPSS ortaöğretim sınavına girenler Sağlık Bakanlığı tercihinde bulunacak mı? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih yapacak adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 7 Ekim 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için

2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için ise 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır. 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girenler, ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Ön Lisans puanı ile ön lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu için tıkayın.