Hemşireler Günü’nde fedakâr hemşirelere müzik dinletisi yapıldı

Giresun’da 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından hemşirelere müzik dinletisi yapıldı.

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nin talebi üzerine Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde hemşirelere müzik dinletisi yapıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ön saflarda görev alan hemşirelere destek ve moral vermek amacıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi ve bütün hemşirelere saksıda çiçek hediye edildi.

Giresun Belediye Bando ekibinin çaldığı şarkılarla hemşireler hem günlerini kutladılar hem de coşkulu bir şekilde şarkılara eşlik ettiler. Giresun karşılaması oynayan stres atan hemşireler renkli görüntüleri ortaya çıkardılar.

Hemşireler yoğun geçen salgın döneminde böyle bir etkinliğin kendilerine iyi geldiğini ve moral verdiğini söylediler.