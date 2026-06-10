Hemşire sargıyı keserken bebeğin parmağını kesti

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Akay, zatürre şüphesiyle 5 aylık kızı Hicran Akay'ı Kurban Bayramı'nın ilk günü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi hastanenin servisinde devam eden bebeğin serumunu kontrol etmek için bayramın üçüncü günü odaya gelen hemşirenin, serum bölgesindeki sargıyı kesmeye çalıştığı sırada bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kestiği iddia edildi.

AMELİYATLA PARMAĞI YERİNE DİKİLDİ

Olayın ardından Hicran bebek, Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilen operasyonla kesilen parmak yerine dikildi.

Bebeğin tedavisinin sürdüğü ve parmağında kalıcı bir hasar oluşup oluşmayacağının henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan baba Abdulkadir Akay, kızının zatürre tedavisi sırasında talihsiz olayın meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bayramın üçüncü günü hemşire serum bölgesini kontrol etmek için geldi. Serum çıkmıştı ve yeniden takmak için makas getirdi. Bebeğimin parmağının üzerinde bulunan sargıyı kesmeye çalışırken parmağını da kesti. Daha sonra hemen sevk işlemleri yapıldı ve Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Burada parmağı ameliyatla yerine dikildi."

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sırasında odada bulunmadığını, durumu eşinden öğrendiğini ifade eden Akay, savcılığa ve polise başvurarak şikayetçi olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili hukuki süreci de takip edeceklerini belirten Akay, sağlık kuruluşlarında denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Kimsenin canı yanmasın. Olmaması gereken bir olay yaşandı. En büyük temennimiz çocuğumuzun tamamen iyileşmesi" dedi.