Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2026 zamlı hemşire maaşı güncel rakam kaç TL?

2026 Ocak ayı enflasyon oranının ilan edilmesinin ardından kamu çalışanlarına yapılacak zamlar netleşmeye başladı. Sağlık sektöründe görev yapan hemşirelerin maaşları da toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden hesaplandı. Kamuoyunda “hemşire maaşı ne kadar oldu?” ve “2026 zamlı hemşire maaşı güncel rakam kaç TL?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, hemşirelerin yeni dönem maaşları ile geçmiş yıl düzenlemeleri de mercek altına alındı.

2026 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI BELLİ OLDU MU?

Açıklanan enflasyon verileri sonrasında 2026 yılı için geçerli olacak hemşire maaşları da hesaplandı. Memur maaş katsayıları ile enflasyon farkları dikkate alınarak yapılan düzenlemelerle, hemşirelerin yeni dönemde alacakları maaşlar netlik kazandı.

Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon tablosu tamamlanmış olacak. Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın temelini oluşturacak. Toplu sözleşme gereği yapılacak artışın üzerine eklenecek olan enflasyon farkı, yeni yılın ilk maaş ödemelerine yansıtılacak.

HEMŞİRE MAAŞI GÜNCEL RAKAM KAÇ TL OLDU?

Zam sonrası hemşire maaşları yeniden gündeme geldi. 2026 yılı için güncellenen maaşlar, hemşirenin kadro, derece ve hizmet yıllarına göre farklılık gösterebiliyor. Zamlı hemşire maaşlarına ilişkin rakamlar resmi tablolarla birlikte duyurulurken hemşireler bu verileri yakından takip ediyor.

2025 YILINDA HEMŞİRE MAAŞI NE KADARDI?

2025 yılında hemşire maaşlarında Ocak ve Temmuz olmak üzere iki önemli zam uygulandı. Ocak 2025’te yapılan düzenlemeyle, 5/1 derecesindeki hemşire maaşları önceki döneme göre belirli oranda artış gösterdi ve maaşlar yaklaşık 53.465 TL seviyesine yükseldi.

Temmuz 2025’te açıklanan yüzde 15,57 toplam zam oranı ve enflasyon farkı ile birlikte ise farklı kademelerdeki hemşirelerin maaşları yeniden revize edildi. Örneğin:

8/1 derece hemşire maaşı: önceki tutardan artışla yaklaşık 50.449 TL seviyesine çıktı,

4/1 derece hemşire maaşı: artış sonrası yaklaşık 55.212 TL seviyelerine ulaştı.

İşçi Haber

Bu düzenlemeler, hemşirelerin 2025 yılı içinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisiyle maaşlarının artırılmasına yönelik adımlar oldu. Resmî açıklamalarla birlikte hemşire maaşına ilişkin detaylı tablolar kamuoyuna duyurulmuştu.