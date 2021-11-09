Hemşire atama kontenjanları son dakika! 40 bin sağlık personeli hemşire atama kadro branş dağılımı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, atama bekleyen binlerce sağlık personelinin beklediği son dakika haberini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama müjdesi sonrası 40 bin sağlık personeli atama kadrosu kontenjanları ve branş dağılımı ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki 2021 hemşire atama kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, hemşire ataması kontenjanı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire kaç kişi alacak?

40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

40 bin sağlık personeli hemşire atama kadro branş dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 sözleşmeli personel alımında kontenjan sayısı 12.000 olarak açıklanmıştı. Alımların büyük bölümü lisans mezunları için yapılacakken, önlisans ve ortaöğretim mezunlarını da kısmen sevindirecek sayıda atama yapılacaktı. 2020/14 sözleşmeli personel alımı için 8.086 kontenjan lisans mezunlarına, 2.316 kontenjan önlisans mezunlarına ve 1.598 kontenjan da ortaöğretim mezunlarına ayrılmıştı. Sağlık personeli alımlarında birçok kadro ve pozisyona yer verilmişti. En çok atama yapılacak olan kadrolar: Hemşire, Ebe ve İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak belirlenmişti.

Hemşire alımları ne kadar?

Sağık Bakanlığı kaç hemşire alımı yapacak? soruları 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye devam edilirken, 2020'de yapılan sağlık ataması, 2021-2022'de yapılacak 40 bin sözleşmeli sağlık personeli atama kontenjanları ve branş dağılımına kılavuz olması açısından önemli. 2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:

Hemşire 5.950

Ebe 1.700

Psikolog 100

Fizyoterapist 85

Diyetisyen 62

Sosyal Çalışmacı 30

Perfüzyonist 30

Çocuk Gelişimcisi 30

Sağlık Fizikçisi 25

Dil ve Konuşma Terapisti 22

Odyolog 20

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20

Biyolog 10

Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:

İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000

Anestezi teknikeri 415

Tıbbi sekreter 327

Röntgen teknikeri 158

Laboratuvar teknikeri 137

Fizik Tedavi teknikeri 50

Ortopedi 37

Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23

Evde Bakım teknikeri 21

Çevre Sağlığı teknikeri 20

Diyaliz teknikeri 20

Elektronörofizyoloji teknikeri 20

Odyometri 13

İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12

Ameliyat teknikeri 10

Eczane teknikeri 10

Radyoterapi teknikeri 10

Adli Tıp teknikeri 10

Diş Protez teknikeri 7

Yaşlı Bakım teknikeri 9

Patolojik Anatomi teknikeri 7

Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.

Hemşire 1.050

Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169

İlk ve acil yardım teknisyeni 120

Röntgen teknisyeni : 87

Anestezi teknisyeni : 85

Laboratuvar teknisyeni : 68

Ortopedi teknisyeni : 11

Çevre Sağlığı teknisyeni : 5

Diş Protez teknisyeni : 3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt vermişti. Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." demişti.