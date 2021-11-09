Hemşire atama kontenjanları son dakika! 40 bin sağlık personeli hemşire atama kadro branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire kaç kişi alacak? 40 bin sağlık personeli atama kadro ve branş dağılımı son dakika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 bin sağlıkçı ataması yapılacağına yönelik müjdeli haberi duyurmasından sonra sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce hemşire adayını da heyecanlandırdı. Hemşire adayları, 40 bin atama branş dağılımında ne kadar hemşire ataması olacağını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire ataması yapacak? Sağlık Bakanlığı ne kadar hemşire alımı yapacak?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, atama bekleyen binlerce sağlık personelinin beklediği son dakika haberini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama müjdesi sonrası 40 bin sağlık personeli atama kadrosu kontenjanları ve branş dağılımı ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki 2021 hemşire atama kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, hemşire ataması kontenjanı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli atamasında hemşire kaç kişi alacak?
40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı
40 bin sağlık personeli hemşire atama kadro branş dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 sözleşmeli personel alımında kontenjan sayısı 12.000 olarak açıklanmıştı. Alımların büyük bölümü lisans mezunları için yapılacakken, önlisans ve ortaöğretim mezunlarını da kısmen sevindirecek sayıda atama yapılacaktı. 2020/14 sözleşmeli personel alımı için 8.086 kontenjan lisans mezunlarına, 2.316 kontenjan önlisans mezunlarına ve 1.598 kontenjan da ortaöğretim mezunlarına ayrılmıştı. Sağlık personeli alımlarında birçok kadro ve pozisyona yer verilmişti. En çok atama yapılacak olan kadrolar: Hemşire, Ebe ve İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak belirlenmişti.
Hemşire alımları ne kadar?
Sağık Bakanlığı kaç hemşire alımı yapacak? soruları 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye devam edilirken, 2020'de yapılan sağlık ataması, 2021-2022'de yapılacak 40 bin sözleşmeli sağlık personeli atama kontenjanları ve branş dağılımına kılavuz olması açısından önemli. 2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:
Hemşire 5.950
Ebe 1.700
Psikolog 100
Fizyoterapist 85
Diyetisyen 62
Sosyal Çalışmacı 30
Perfüzyonist 30
Çocuk Gelişimcisi 30
Sağlık Fizikçisi 25
Dil ve Konuşma Terapisti 22
Odyolog 20
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20
Biyolog 10
Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:
İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000
Anestezi teknikeri 415
Tıbbi sekreter 327
Röntgen teknikeri 158
Laboratuvar teknikeri 137
Fizik Tedavi teknikeri 50
Ortopedi 37
Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23
Evde Bakım teknikeri 21
Çevre Sağlığı teknikeri 20
Diyaliz teknikeri 20
Elektronörofizyoloji teknikeri 20
Odyometri 13
İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12
Ameliyat teknikeri 10
Eczane teknikeri 10
Radyoterapi teknikeri 10
Adli Tıp teknikeri 10
Diş Protez teknikeri 7
Yaşlı Bakım teknikeri 9
Patolojik Anatomi teknikeri 7
Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.
Hemşire 1.050
Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169
İlk ve acil yardım teknisyeni 120
Röntgen teknisyeni : 87
Anestezi teknisyeni : 85
Laboratuvar teknisyeni : 68
Ortopedi teknisyeni : 11
Çevre Sağlığı teknisyeni : 5
Diş Protez teknisyeni : 3
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt vermişti. Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." demişti.