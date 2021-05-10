Hemşire alımları ilanı iş başvurusu | Sözleşmeli hemşire alımları ne zaman?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları neler?

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları; 07.05.2021 – 21.05.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşire alımı ilan detayları için tıklayın