Hemşehrilerinin mutluyuz demeleri için çalışıyor

ADEM ŞAHİN - Geleneksel hale gelen Cuma Buluşmaları’nın sonuncusunda Yazır Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini aldı. Başkan Pekyatırmacı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Selçuklu’nun Türkiye’nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yapılan hizmetlerle de standardının her geçen gün arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefi yle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda bir taraftan eğitim tesisleri, öğrenci yurtları ve spor salonları yaparken, diğer yandan emekli lokalleri, kapalı pazar alanları, sağlık tesisleri yapıyoruz. Altyapı, yeşil alan ve temizlik hizmetleri ile Selçuklu’nun fi ziki standardını yükseltirken Yaz Spor Okulu ve Bilecik Kültür Turu gibi sportif ve kültürel organizasyonlarla her yaştan insanımıza dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Pekyatırmacı, buluşma geleneğini her cuma devam ettirerek tüm şehir halkıyla kucaklaşmaya devam edecek

Tarih bilincini aşılayan etkinlik

Tarihe yolculuğun en büyük kültür organizasyonlarından birine imza atan Selçuklu Belediyesi, Bilecik-Söğüt kültür gezileri ile Beylikten Osmanlı Devletine uzanan büyük bir tarihin merkezine ziyaret düzenledi. “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” ismiyle düzenlenen ve yoğun ilgi gören projede dördüncü etap da tamamlandı. Selçuklu ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış iki tarihi şehri buluşturan tarihi ve kültürel gezi organizasyonu kapsamında bugüne kadar 5000 Selçuklu Torunu ecdadı ziyaret etti. Gezi kapsamında her gün 40 kişiden oluşan grupların yüksek hızlı trenle Bilecik’e yolculukları sağlandı. Profesyonel rehber eşliğinde ziyaretlere katılan Selçuklu Torunları, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabristanını ziyaret etme imkânı buldu. Bilecik’te Şeyh Edebali’nin kabrini de ziyaret eden vatandaşlar Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye “Ey oğul” ile başlayan tarihin en manidar tavsiyelerine yerinde şahitlik ettiler. Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ile Pelitözü Göleti ve daha birçok tarihi ve doğal güzellikler ziyaretler kapsamında yer aldı.

BAŞARILI ORGANİZASYON

Bilecik ve Söğüt gezisine katılan vatandaşların memnuniyetini ön planda tutan Selçuklu Belediyesi gezi boyunca en iyi hizmeti sunarken yüzde 100’e yakın memnuniyet sağladı. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen etkinlik kapsamında yüksek hızlı trenle ulaşım, yemek organizasyonu, anketlerle geri dönüşüm, acil durum aracının kafi leye eşlik etmesi ve geziye ait hatıra fotoğrafının çerçeveli bir şekilde vatandaşlara hediye edilmesi gibi birçok detayın düşünülmesi de geziyi başarılı kılan faktörler arasında yer aldı.