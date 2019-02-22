“Hemşehrilerimizle güçlü iletişim halindeyiz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Güne Sille Ak Mahallede bulunan Göztepe Konut sakinlerini ziyaret ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretler kapsamında Zindankale civarı, Adalhan ve Yapıcı İş Merkezi ile Yahya Çavuş ve Vatan Caddelerinde esnaflarla görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Selçuklu’da belediyecilik faaliyetlerinde elde edilen başarı da “ortak akıl” ve birlikte yönetim anlayışının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerle her yaştan hemşehrimize hitap etmeye çalışıyoruz. Güvenilir, güler yüzlü ve gayretli belediyecilik anlayışı ile çıktığımız hizmet yarışında her fırsatta hemşehrilerimizle iç içe olduk ve hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık” dedi.