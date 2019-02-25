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Hemoroit nedeni ve tedavisi

Hemoroit tanısını koymak kolay olmasına rağmen utanma duygusundan dolayı hasta bu durumu saklıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
Hemoroit nedeni ve tedavisi

Hemoroit tanısını koymak kolay olmasına rağmen utanma duygusundan dolayı hasta bu durumu saklıyor. Bu durumdan ötürü hemoroit tedavisinin ertelenmesiyle sürecin uzamasına ve hastalığının ilerlemesine neden oluyor.


Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, hemoroit (basur) neden olur ve hemoroit nasıl geçebileceği hakkında bilgiler verdi. Dr. Ocak, “Özellikle büyük abdest alışkanlıkları bozulmuş kabızlık ya da ishal olan kişilerde, ağır stresli meslekler icra eden kişilerde, uzun süre oturarak hayatını sürdüren, iş yapan kişilerde ve bununla birlikte anne adaylarında görülmektedir. Hemoroit makat iç duvarında bulunan 3 adet venöz yani kirli kan damarından birinin, ikisinin veya hepsinin şişmesi ve üzerinden geçen büyük abdestin sürtünmesiyle oluşturduğu tüm şikayet grubuna hemoroit hastalığı denir” dedi.



Hemoroit neden olur?


Opr. Dr. Sedat Ocak, "Tuvalet ihtiyacını gidermemize yardımcı olan iç ve dış olmak üzere iki adet kas vardır. Dış kaslar dışkılama ihtiyacında bizim kontrolümüzle açılır, iç kas da buna paralel olarak kendiliğinden genişler. Ancak çeşitli sebeplere bağlı olarak kaslarımızı rahatlıkla kontrol edemeyiz, ıkınma ve zorlanma başlar. Basınç arttıkça buradaki damarlarda şişme meydana gelir ve hemoroit ortaya çıkar. Basur tıbbi adıyla hemoroit, hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi nedenlerle genellikle geç teşhis edilmekte ve zamanında tedavi edilmeyen hemoroitler ilerleyip dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor” diye konuştu.


Hemoroit tedavisinin günübirlik olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, “Yapılan muayenenin ardından hastanın rızası ile birlikte günübirlik bir işlem olan lazer teknolojisi ile ağrısız ve kolay bir tedavi uygulamaktayız. Son teknolojik aletle yapılan bu tedavi uygulaması, istirahat gerektirmiyor. Aynı gün günlük hayatına dönme olanağı sağlıyor. Tedavinin yapıldığı cihaz dünya da bilinen son teknoloji ürünüdür. Hemoroitten kurtardığımız bölgede diğer yöntemlere göre tekrarlama riskini en aza indirmektedir. Üstün işçiliği, dizaynı patentli soğutma teknolojisi ve benzerlerinden daha küçük ebadıyla, tedavi de istenilen başarıyı elde edebilmesiyle, farkını en iyi şekilde ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
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