Hemoroid vakasında erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Yaygın görülen bu rahatsızlık, her 4 kişiden 3'ünde yaşanmaktadır. Baskı altındaki damarlar genişler ve genişleyen damarlar makat bölgesinden dışarıya doğru çıkmasıylameydana gelir.

Hemoroid hastaları yaşamlarına ve yemek düzenlerine dikkat etmelidirler. Özellikle acı tüketimi, hemoroid hastalarının sağlığını, olumsuz yönde oldukça etkiler. Bu nedenle bu hastaları yedikleri ve içtiklerine dikkat etmesi gerekir.

Hemoroid hastalarının tüketmemesi gereken besinler nelerdir?

Hemoroid hastaları, yemeklerin üzerine hemen yedikleri meyve ve tatlılarla, bu sorunu perçinlemiş olurlar. Hemoroidinn çoğalmasına sebep olan en büyük sorunlardan biri de budur.

Acı

Kahve (günde 1 bardak tüketilebilir)

Ekşi

Fast-food

Aşırı yağlı yiyecekler

Hazır gıdalar

Aşırı tuzlu besinler

Fazla yoğurt ve süt

Kola

Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğl'nun tavsiye ettiği kür ile bir ay içerisinde hemorid hastalığından kurtulup şifa bulmanız mümkün.

Bir bardak kaynar su içerisine bir tutam (5-6 gr) çoban çantası otu ilave edin.

Kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynatın. 5 dakikanın sonunda ocaktan alıp, demlenmesini sağlayın.

Günde bir kez olmak şartı ile, bir ay boyunca bu çayı tüketmelisiniz. Bu çayı, akşam yemeklerinden 2 saat sonra içmeli ve üzerine bir şey yememelisiniz.

Sağlıcakla kalın...