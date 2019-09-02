Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
Birçok kişinin şikayetçi olduğu hemoroidi dindirmek ve azaltmak için, evde uygulayacağınız yöntemleri sizler için derledik. Bunun yanı sıra, yediğiniz ve içtiğiniz her besine özen göstermelisiniz. Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir? Hemoroid nasıl tedavi edilir? Hemoroid hastaları hangi besinleri tüketmemelidir? Bu ve buna benzer soruların cevapları, haberimizin detayında...02 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
Hemoroid vakasında erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Yaygın görülen bu rahatsızlık, her 4 kişiden 3'ünde yaşanmaktadır. Baskı altındaki damarlar genişler ve genişleyen damarlar makat bölgesinden dışarıya doğru çıkmasıylameydana gelir.
Hemoroid hastaları yaşamlarına ve yemek düzenlerine dikkat etmelidirler. Özellikle acı tüketimi, hemoroid hastalarının sağlığını, olumsuz yönde oldukça etkiler. Bu nedenle bu hastaları yedikleri ve içtiklerine dikkat etmesi gerekir.
Hemoroid hastalarının tüketmemesi gereken besinler nelerdir?
Hemoroid hastaları, yemeklerin üzerine hemen yedikleri meyve ve tatlılarla, bu sorunu perçinlemiş olurlar. Hemoroidinn çoğalmasına sebep olan en büyük sorunlardan biri de budur.
- Acı
- Kahve (günde 1 bardak tüketilebilir)
- Ekşi
- Fast-food
- Aşırı yağlı yiyecekler
- Hazır gıdalar
- Aşırı tuzlu besinler
- Fazla yoğurt ve süt
- Kola
Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğl'nun tavsiye ettiği kür ile bir ay içerisinde hemorid hastalığından kurtulup şifa bulmanız mümkün.
Bir bardak kaynar su içerisine bir tutam (5-6 gr) çoban çantası otu ilave edin.
Kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynatın. 5 dakikanın sonunda ocaktan alıp, demlenmesini sağlayın.
Günde bir kez olmak şartı ile, bir ay boyunca bu çayı tüketmelisiniz. Bu çayı, akşam yemeklerinden 2 saat sonra içmeli ve üzerine bir şey yememelisiniz.
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