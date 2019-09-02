0553 313 94 23

Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?

Birçok kişinin şikayetçi olduğu hemoroidi dindirmek ve azaltmak için, evde uygulayacağınız yöntemleri sizler için derledik. Bunun yanı sıra, yediğiniz ve içtiğiniz her besine özen göstermelisiniz. Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir? Hemoroid nasıl tedavi edilir? Hemoroid hastaları hangi besinleri tüketmemelidir? Bu ve buna benzer soruların cevapları, haberimizin detayında...

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?

Hemoroid vakasında erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Yaygın görülen bu rahatsızlık, her 4 kişiden 3'ünde yaşanmaktadır. Baskı altındaki damarlar genişler ve genişleyen damarlar makat bölgesinden dışarıya doğru çıkmasıylameydana gelir.

Hemoroid hastaları yaşamlarına ve yemek düzenlerine dikkat etmelidirler. Özellikle acı tüketimi, hemoroid hastalarının sağlığını, olumsuz yönde oldukça etkiler. Bu nedenle bu hastaları yedikleri ve içtiklerine dikkat etmesi gerekir. 

Hemoroid hastalarının tüketmemesi gereken besinler nelerdir?

Hemoroid hastaları, yemeklerin üzerine hemen yedikleri meyve ve tatlılarla, bu sorunu perçinlemiş olurlar. Hemoroidinn çoğalmasına sebep olan en büyük sorunlardan biri de budur.

  • Acı
  • Kahve (günde 1 bardak tüketilebilir)
  • Ekşi
  • Fast-food
  • Aşırı yağlı yiyecekler
  • Hazır gıdalar
  • Aşırı tuzlu besinler
  • Fazla yoğurt ve süt
  • Kola

Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğl'nun tavsiye ettiği kür ile bir ay içerisinde hemorid hastalığından kurtulup şifa bulmanız mümkün.

Bir bardak kaynar su içerisine bir tutam (5-6 gr) çoban çantası otu ilave edin. 

Kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynatın. 5 dakikanın sonunda ocaktan alıp, demlenmesini sağlayın. 

Günde bir kez olmak şartı ile, bir ay boyunca bu çayı tüketmelisiniz. Bu çayı, akşam yemeklerinden 2 saat sonra içmeli ve üzerine bir şey yememelisiniz.

Sağlıcakla kalın...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
  1. Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
  2. Hemoroid nasıl tedavi edilir?
  3. Hemoroid hastaları hangi besinleri tüketmemelidir?
  4. hemoroid nedir
  5. hemoroid tedavisi nasıldır
  6. hemoroide ne iyi gelir
  7. hemoroid hastalığı
  8. Hemoroid sorununa bitkisel çözümler!

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD doları küresel itibarını kaybediyor"
    1. "ABD doları küresel itibarını..
    2. Cumhuriyet kadar eski, Dr. Rıza Nur..
    3. “Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını..
    4. Orta refüje çarpan araç takla attı: 6..
    5. Milli badmintoncular Polonya’da..
    6. Yahyalı’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Diagne resmen Club Brugge’de
    9. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    10. ANALİZ - Keşmir’in ardından Assam:..
    11. Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda..
    12. Sakız Adası’nda Balçova rüzgarı
    13. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    14. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    15. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    16. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    17. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    18. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    19. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta..
    20. Diyarbakır’daki park kavgasında ağır..
    21. Başkan Ürek, Osmaneli’nde
    22. 5 terörist daha öldürüldü!
    23. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    24. ‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde..
    25. Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı
    26. "ABD doları küresel itibarını..
    27. Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye..
    28. Kayseri’de tarihe büyük saygısızlık
    29. Roma köprüleri turizme kazandırılıyor
    30. "Milli takım bizim için her şeyin..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak