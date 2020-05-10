Hemoroid oluşumunda neler etkili olur?

Anüste, yani makatta kanama ile kendini belli eden bir hastalık olan hemoroid diğer adıyla basur, başlangıç aşamasında sadece kanama ile belirti vermektedir. Kanamalar sık sık olabileceği gibi üç beş ayda bir de olabilir. Hemoroidin ileri dönemlerinde anüsten dışarı çıkan, kırmızı renkli, yumuşak doku sarkıntılarına halk arasında meme adı verilir. Memeler sadece kanamalı olan ilk dönemlerden sonra oluşur. Memeli basurlar hem kanama hem de memelerin sık sık iltihaplanıp şişmeleri ile hastayı rahatsız ederler. Şişen ve kanayan memeler hastayı bedensel olarak rahatsız ettikleri gibi, iş gücü kayıplarına da yol açarlar. Hemoroid hastalığı dönemler halinde gelişir. Gelişme dört devrede tamamlanır:

- Sadece kanama vardır meme yoktur. Kanamalar tek tük olabileceği gibi üsteleyerek sık sık da olabilir.

- Kanamalara ilave olarak memeler oluşmuştur. Hasta dışkılarken memeler dışarı çıkar dışkılamadan sonra ayağa kalkınca memeler kendiliğinden anüsten içeri çekilirler.

- Tuvalette dışkılama esnasında dışarı çıkan memeler tuvalet sonrası kendiliğinden anüs içine dönmezler. Hastanın elle yerleştirmesi, içeri itmesi gerekir. İçeri itilen memeler tuvalet sonrası dışarı çıkmazlar bir sonraki tuvalete kadar içerde kalırlar

- Memeler her zaman dışarıdadır. El yardımı ile içeri itilen memeler kısa sürede dışarı tekrar çıkarlar. Hastanın huzur ve rahatı büsbütün kaçmıştır, günlük çalışmalarını ve mesleğini icra etmesi büyük ölçüde aksar.

Hemoroid oluşmasında etkili olan faktörler

- Kronik kabızlık ve ishal

- Kötü beslenme alışkanlığı

- Tuvalet ihtiyacını ertelemek

- Tuvalette uzun süre oturmak

- Yaşlılık

- Hamilelik

Hemoroidin belirtileri

- Kanama

- Kaşıntı

- Islaklık

- Akıntı

- İltihap

- Ağrı

- Şişme

- Ağrılı büyük abdest

- Meme

Hemoroidin teşhisi

Sadece muayene kesin teşhis için çoğunlukla yeterlidir. Hastaların çok az bir kısmında rektoskopik muayene ( optik cihazla anüs ve kalın barsak içine bakılması ) gerekebilir.

Hemoroidin karıştırıldığı hastalıklar

- Anüs ve kalın barsak kanserleri

- Kalın barsak ülser ve iltihapları

- Fissür (çatlak)

- Apse ve fistüller

Bu hastalıklar sık sık hemoroit olarak değerlendirilebilmektedir. Deneyimli bir hekim bu hastalıklarla hemoroiti kolayca ayırt eder.

Hemoroid kimlerde olur?

- Teorik olarak herkeste olabilir, ancak çocuklarda makat bölgesindeki bağ dokusu daha sağlam olduğundan 15 yaşından önce hemoroit görülmez.

- Utanma duygusu sebebiyle toplumda ne kadar sıklıkta olduğu konusunda kesin veri elde etmek mümkün olmasa da erişkin nüfusun 1/3 kısmında olduğu tahmin edilmektedir.

- Erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Yaşlılarda daha çok olması beklenirken daha çok orta yaş gurubunda görülür.