Hemen bunu yapın! Bir ayın yarısını baş ağrısı ile geçirenler dikkat!

YENİ AKİT/ANKARA

Son yıllarda sıklığı artış gösteren kronik migren; kişinin fiziksel ve mental performansını büyük oranda etkileyen, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ciddi bir tablo. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon hastanın yaşamı kronik migren nedeniyle olumsuz etkileniyor. Kişilerin sosyal hayatında çok ciddi sıkıntılara yol açabilen hastalık, iş hayatlarını da son derece olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalara göre, migrene bağlı baş ağrısı önemli ölçüde iş gücü kaybına da sebep oluyor. Toplumda yüzde 1,4 - 2,2 oranında görülen kronik migrenin tanısının, kişinin bir ay içinde baş ağrısı yaşadığı gün sayısı ile ilişkili olduğunu anlatan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, “Kronik migrende hasta en az 3 ay boyunca ayda 15 gün ve üzerinde baş ağrısı ile karşı karşıya kalır ve bu baş ağrılarının en az 8’i migren belirtilerini içerir. Ağrı dönemlerine sıklıkla depresyon, anksiyete ve farklı kronik ağrı tipleri de eşlik eder. Bütün bu semptomlar, kişinin hayatını son derece olumsuz etkiler.” diye konuştu.

“MİGREN, NÜFUSTA EN FAZLA ENGELLİLİĞE YOL AÇAN HASTALIK”

Küresel Migren ve Ağrı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç ise, migren hastalığının ekonomik boyutlarına dikkat çekti. Domaç, “Türkiye’de migrenin hasta başı doğrudan tıbbi maliyeti 3 bin TL’nin üzerinde, toplam ekonomik yükü ise yaklaşık 27,9 milyar TL. Ülkemizde migrene yönelik toplumsal farkındalığın ve yenilikçi tedavilere erişimin artmasıyla birlikte migrenin gerek ülke ekonomimiz gerekse sosyal güvenlik sistemimiz üzerindeki ekonomik yükü azaltılabilir” dedi.

“BAŞ AĞRISI UZMANINA BAŞVURMAK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Derya Uludüz ve Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç’ın verdiği bilgilere göre, kişilerin migrenin günlük yaşamlarını ne sıklıkta etkilediği ve ayda kaç gün baş ağrısı yaşadıklarıyla ilgili kayıt tutmaları önem taşıyor. Uludüz, hastalıkla mücadele için uzman hekime başvurmanın önemine de değindi. “Bir ayın yarısını ya da yarısından fazlasını baş ağrısı ile geçiriyorsanız, kronik migreniniz olabilir. Ağrı ile mücadelenin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için, kronik migrene doğru ve zamanında tanı koyulması büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre, kronik migrende her 10 hastanın 7’si yanlış tanı almakta ve çoğu hasta uygun tedaviyi alamamaktadır. Baş ağrısının karakterine ve süresine göre en doğru tanıyı baş ağrısı alanındaki uzman bir hekim koyabilir.” dedi.