Hem zıplayıp eğleniyorlar hem de şikayetçiler! Batı tarzı konserde istifa zırvalığı
Hayat tarzlarına karışılmadan istedikleri gibi yaşayan ve giderek şımaran batı hayranları, gittikleri konserde hükümet istifa sloganları attı.
Batı özentisi rapçi Gazapizm, sözde depremzedelere yardım amaçlı bir konser düzenledi.
Konser, depremzedelere yönelik hassasiyetlerden uzak, siyasi havada geçti. Gelirlerinin deprem bölgesindeki köy okullarına bağışlanacağı açıklanan konserde “Hükümet istifa” sloganı atıldı.
Konserde Ceza, Göksel, Melike Şahin, Haluk Levent gibi isimler de sahne aldı.
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