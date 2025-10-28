Hem Yunanı hem siyonisti rahatsız etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ve Umman'dan 12’şer, İngiltere'den ise 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağının alınacağını açıkladı.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Türkiye’nin bu hamlesi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Yunan basınından Hellas Journal, Türkiye ile İngiltere arasında 20 adet Eurofighter Typhoon satışına ilişkin 10.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını vurguladı. Haberde, “NATO müttefiki İngiltere’nin bu adımı kabul edilemez. Bu tamamen Yunanistan karşıtı bir hamledir” ifadeleri kullanıldı.

‘ÇIĞIR AÇAN ANLAŞMA’

Atina merkezli Sigma Live, gelişmeyi “Çığır açan anlaşma: Türkiye 44 Eurofighter satın alıyor” başlığıyla duyurdu. Haberde, “Starmer ile Erdoğan arasındaki anlaşma, Türk Hava Kuvvetleri ve Avrupa-Atlantik dengesi açısından son on yılın en önemli gelişmesi. Ankara ve Londra, iş birliklerini yalnızca siyasi değil, askeri düzeyde de derinleştiriyor” denildi.

‘EGE’DE GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK’

Parapolitika, “Türkiye’nin Eurofighter alımı Ege’deki güç dengelerini nasıl değiştirecek” başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin, Londra'nın desteğiyle ve Katar ile Umman'ın katılımıyla Eurofighter Typhoon satın alması, Ankara'nın askeri yeniden yapılanmasının bir göstergesi. Eurofighter Typhoon Tranche 3 ve 4 modelleri; AESA radarı, gelişmiş elektronik sistemleri ve Ege’deki dengeleri değiştirecek uzun menzilli füzeleri taşıma kabiliyetine sahip. Türkiye açısından bu satın alma, yerli KAAN savaş uçağı operasyonel hale gelene kadar ‘teknolojik köprü’ görevi görecek. Ankara, bağımsız ama Batılı müttefikleri için vazgeçilmez olduğunu kanıtlayarak Avrupa’nın desteğiyle bölgesel bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor.”

‘TEL AVİV’E KARŞI AVANTAJ SAĞLAYACAK’

İsrail basınından Mako, gelişmeyi “Dev anlaşma: Türkiye’nin Batı’ya tehlikeli yakınlaşması” başlığıyla duyurdu. Haberde,

“Türkler, gelişmiş Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satın alma sürecinde önemli ilerleme kaydetti. Anlaşmanın imzalanmasıyla Ankara, Batı ile diplomatik bir yakınlaşma sağlayacak ve Türk Hava Kuvvetleri için ciddi bir modernizasyon elde edecek. Ayrıca İsrail de dahil olmak üzere bölge ülkelerine karşı stratejik bir avantaj kazanacak” ifadeleri yer aldı.

‘İSRAİL KARŞISINDA GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK’

Bir diğer İsrail gazetesi Maariv, “Türkiye’nin İsrail karşısındaki güç dengesini değiştirebilecek dev anlaşması” başlıklı haberinde “Avrupa, doğu kanadını güçlendirmek ve Ukrayna’daki savaş sonrası oluşacak olası istikrar dönemini desteklemek için NATO’nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü İHA üretim kapasitesine sahip Türkiye’ye giderek daha fazla yöneliyor. Bu anlaşma, Türkiye'nin İsrail’e karşı askeri gücünü artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

‘ERDOĞAN’IN YENİ HAMLESİ İSRAİL’İ ENDİŞELENDİRMELİ’

İsrail merkezli bir diğer haber sitesi Kipa, “Erdoğan’ın yeni hamlesi İsrail’i endişelendirmeli” başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:

İngiltere ve Türkiye, 10,7 milyar dolar değerinde büyük bir anlaşma imzaladı. 20 Eurofighter Typhoon jeti, Ankara'nın hava kuvvetlerini güçlendirecek. Bu anlaşma, Türk ordusunu güçlendirmeye yönelik bir dizi askeri tedbirin parçası. İsrail, gelişmeleri yakından takip ediyor ve özellikle Türkiye'nin son iki yılda İsrail'in başlıca bölgesel rakibi haline geldiği göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin anlaşmayı onaylama ihtimalinden büyük endişe duyuyor.

‘DEV ANLAŞMA DUYURULDU’

Fransız basınından Le Figaro, “Keir Starmer, Türkiye ile 8 milyar sterlinlik dev Eurofighter anlaşmasını duyurdu” başlığını kullanarak, bu anlaşmanın bölgesel dengeleri değiştireceğini ve Türkiye’nin bölgesel gücünü pekiştireceğini vurguladı.

‘LONDRA VE ANKARA’DAN BÜYÜK ASKERİ ANLAŞMA’

İtalyan basınından Journo, “Londra ve Ankara büyük askeri anlaşmaya imza attı” başlıklı haberinde “Starmer, bu anlaşmayı NATO ve İngiltere için bir zafer olarak nitelendirdi. İki yıl süren müzakerelerin ardından imzalanan bu anlaşma, Atlantik İttifakı’nın iki kilit üyesi Londra ve Ankara arasında yenilenen bir askeri ortaklığı simgeliyor. Ayrıca İngiltere’nin son yirmi yıldaki en büyük savunma uçağı siparişini temsil ediyor" denildi.

‘TÜRKİYE KARADENİZ’İN KORUYUCUSU’

İspanyol basınından Democrata, gelişmeyi “Türkiye, İngiltere ile yaptığı Eurofighter anlaşmasıyla yalnızca kendi savunmasını değil, aynı zamanda NATO’yu da güçlendiriyor. İlk teslimatın 2030 yılında yapılması planlanırken, Ankara artık Karadeniz’in koruyucusu konumuna geliyor” ifadeleriyle aktardı.