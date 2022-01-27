Hem suçlu hem güçlü! Sedef Kabaş'tan Bakan Gül hakkında suç duyurusu

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Sedef Kabaş'ın TELE 1 canlı yayınında, yüzde 50'den fazla oyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ifadelerle hakaret etmesini "özgürlük" sayan Avukatı Uğur Poyraz, Kabaş'ı eleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü hedef alarak, Bakan Gül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Av. Poyraz, "Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulahmit Gül konuşunca Sedef Kabaş'ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulahmit Gül hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?" dedi.

Bakan Gül, Kabaş'ın ahlak dışı ifadelerine şu tepkiyi vermişti:

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.